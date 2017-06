Poliţia britanică a făcut ANUNŢUL, despre concertul Arianei Grande pentru victime, la Manchester

Concertul caritabil ce urmează să fie susținut duminică seară de cântăreața americană Ariana Grande la Manchester, alături de alte staruri printre care Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Robbie William și Black Eyed Peas, în memoria victimelor atentatului de la 22 mai, se va desfășura conform programului, în condiții de securitate sporite, în pofida atacurilor teroriste produse sâmbătă noaptea la Londra, conform unui anunț al poliției britanice, transmite Reuters.

Concertul "One Love Manchester" reprezintă revenirea solistei americane Ariana Grande la Manchester, după ce finalul concertului său din urmă cu două săptămâni a fost marcat de un atac terorist sinucigaș soldat cu 22 de morți și 116 răniți, în mare parte copii și adolescenți.

La evenimentul ce se va desfășura la Emirates Old Trafford Cricket Ground, vor participa numeroși artiști printre care Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell Williams, Take That și Black Eyed Peas.

"Vor fi instalate filtre de securitate suplimentare în jurul locației și toată lumea va fi verificată. Le solicităm fanilor să nu vină la concert cu rucsacuri pentru a ușura accesul în perimetrul evenimentului", conform unui reprezentant al poliției din Manchester.