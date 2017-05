Polițistul Marian Godină, anunț despre sănătatea sa: Medicul m-a trimis să fac analize suplimentare

Polițistul Marian Godină, care este cunoscut pentru postările sale pe rețelele de socializare, a povestit că s-a decis să devină ofițer și că, în acest sens, s-a prezentat la Centrul Medical al MAI pentru a susține proba medicală, probă ce nu s-a finalizat așa cum se aștepta.

Mai exact, Godină scrie pe pagina sa de Facebook că medicul i-a cerut să facă analize suplimentare, după ce l-a cânărit și măsurat și a constatat că acesta este obez și, drept urmare, inapt pentru a deveni ofițer.

Redăm mai jos mesajul postat de polițistul Marian Godină:

"Anul ăsta m-am decis să dau din nou examen de admitere la Academia de Poliție A.I. Cuza, la forma de învățământ frecvență redusă, la care pot participa agenții de poliție care îndeplinesc unele condiții și care vor să devină ofițeri, asta în cazul în care sunt admiși, iar apoi și termină cei 3 ani de academie.

Azi am susținut proba sportivă de care am trecut cu brio, iar apoi m-am dus la Centrul Medical al MAI pentru proba medicală. Pe lângă lista lungă de analize și examene medicale, am început prin a fi măsurat și cântărit. Am aflat cu ocazia asta că la 1.77 m și 85 kg sunt obez și, astfel, nu sunt apt să devin polițist. (paradoxul e că sunt deja)

Fiind dezbrăcat în chiloți, am întrebat medicul dacă îi par obez, însă mi-a spus că asta e, trebuie să se ia după tabel, așa că mă trimite să îmi fac niște analize suplimentare la un endocrinolog care va trebui să ateste faptul că glanda mea tiroidă e în regulă și că nu sunt obez. Mă întreb ce se întâmpla dacă picam azi proba sportivă. Era un fel de "ești inapt să devii polițist, deși ești polițist". Cred că era normal să mă dea afară.

Dar dacă n-am să pot demonstra că fac sport, că acel tabel nu mi se poate aplica și că nu sunt obez, ce se va întâmpla? O să pot rămâne polițist, deși voi fi inapt să particip la un examen pentru a deveni ofițer?

Nu știu dacă e de râs sau de plâns, cert e că mi s-a zis de multe ori că-s prost, arogant, milițian, nesimțit etc, dar obez chiar nu mi-a zis nimeni până acum".