Poliţist din Iaşi, prins băut la volan, după ce a provocat un accident

Un politist din Iasi a provocat un accident rutier, sambata, in timp ce se afla in patrulare si a incercat sa evite o caprioara, in localitatea Cormana. In urma anchetei, s-a stabilit ca politistul era baut si i-a fost intocmit dosar penal.

Purtatorul de cuvant al Politiei Iasi, Anca Vijiac, a declarat ca agentul-sef principal de la Postul de Politie Comarna a fost prins baut la volan, dupa ce a provocat un accident rutier, noteaza ziare.com.



"In cursul zilei de sambata, agentul-sef principal din cadrul Postului de Politie Comarna se afla in patrulare in localitate, alaturi de un jandarm, iar, in momentul in care a observat o caprioara, a incercat sa o evite, a parasit partea carosabila si a intrat intr-un copac. In urma impactului, atat politistul, cat si jandarmul au suferit diverse leziuni usoare, fiind transportati la spital. La controlul cu etilotestul a reiesit ca politistul avea o alcoolemie de 0,19 mg alcool pur in aerul expirat", a spus Vijiac.



Potrivit acesteia, politistului i s-a intocmit dosar penal, iar conducerea IPJ Iasi a dispus inceperea cercetarii disciplinare in cazul lui.