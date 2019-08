Poliția și DIICOT evită să-l audieze pe Remus Rădoi "Codiță"

Este pentru a doua oară când Remus Rădoi, poreclit "Codiță", a fost chemat de autorități pentru audieri, dar nu a reușit să intre. În primă instanță, Codiță fusese programat pentru audieri la Poliția Caracal, dar din motive necunoscute, audierea a fost reprogramată. Astăzi, omul de afaceri a ajuns la DIICOT București pentru a da declarații, dar nici aici nu a avut noroc. Remus Rădoi spune că i s-a comunicat că procurorul va întârzia!

Omul de afaceri Remus Rădoi a ajuns, marți, la Poliția Caracal, acolo unde urma să fie audiat în cazul răpirii Alexandrei Măceșanu. Din motive necunoscute, audierea lui Remus Rădoi, programată pentru marți, la sediul Poliției Caracal, a fost reprogramată. Anchetatorii i-au comunicat bărbatului că vor reveni cu o dată când va fi întrebat despre modul în care a ajutat polițiștii când a dispărut Alexandra Măceșanu.

Rădoi a fost contactat de adjunctul IPJ Olt pentru a găsi mașina lui Gheorghe Dincă.

"Am fost sunat mai devreme și am fost anunțat că voi fi audiat. Voi vorbi despre tot ce mă vor întreba. Eu o sa le ofer informațiile necesare.



Cred că de-a lungul timpului poliția a văzuta că oferim informații exacte. Consider lipsit de profesionalism dacă a apelat doar la noi și nu a folosit și alte surse de informații interne", a declarat Rădoi.

”O să le declar anchetatorilor tot ceea ce știu, respectiv adevărul. Faptul că instituțiile statului erau informate cu cel puțin trei luni înainte și aici vobesc de DGA central, MAI și Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Magistratură cu privire la faptul că DIICOT Olt și procurorul șef al DIICOT Olt ar fi defectat un dosar în care erau peste 40 de victime. Un dosar din 2018 care s-a finalizat cu reținerea și percheziționarea domiciliilor inculpaților în aprilie 2019. În acest dosar am constatat de-a lungul colaborării mele cu DIICOT o serie întreagă de nereguli, de la faptul că nu au existat interceptări până la finele perioadei, adică până la ridicarea lor de acasă, au lipsit circa 20 de zile, nu au fost interceptări. În această rețea nu apărea numele lui Gheorghe Dincă și nu reieșea că ar avea influență cu acest grup”, a precizat Remus Rădoi în direct la România TV.

Remus Rădoi: Gheorghe Dincă făcea parte dintr-o rețea

”Gheorghe Dincă făcea parte dintr-o rețea. Am informații de la un lucrător din DIICOT. Făcea parte dintr-o rețea monitorizată și care avea mai mult de lucru pe Italia și pe exterior, să zicem așa. Interesant este că mașina lui Gheorghe Dincă era înfoldariată de DIICOT încă din luna aprilie și nu a acționat. Nu a acționat, ba mai mult, în ziua cu apelul pe 112 au fost două bilanțuri în județul Olt, care, după cum știți, se transformă în chefuri care au determinat o întârziere și o deteriorare a anchetei. Domnul Alexe a participat și el și de aceea a răspuns mai târziu la telefoane. Au ajuns la Caracal foarte târziu, după ora șapte, bâjbâind”, a mai spus Remus Rădoi la România TV.

