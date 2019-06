Polițiștii au bușit trei autospeciale noi în Balș. Încercau să depășească coloana de mașini

Trei autospeciale noi, care ar fi trebuit să ajungă la IPS Mehedinți, au făcut accident în această după-amiază pe drum, la ieșirea din Balș. Se pare că unul dintre polițiști a vrut să depășească o coloană de mașini, scrie Realitateadeolt.net.

Vineri, in jurul orei 13.45, pe raza orașului Balș s-a produs un eveniment rutier în care au fost implicate trei autospeciale, care aparțin Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți.

Astfel, în timp ce se deplasau în coloană, pe fondul nepăstrării unei distanțe corespunzătoare în mers, acestea au intrat în coliziune, rezultând doar pagube materiale. „Conducătorul auto responsabil de producerea evenimentului rutier, agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor OUG 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice”, au anunțat reprezentanții Poliției.

5 autospeciale au fost ridicate din judetul Ilfov, acestea deplasându-se în coloană către Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți.

„Cei trei conducători auto, au fost testați cu aparatul alcooltest, nefiind sub influența băuturilor alcoolice. In urma verificărilor efectuate de către colegii de la rutieră a rezultat faptul că cele trei autospeciale nu aveau semnalele acustice și luminoase in funcțiune”, a spus Alexandra Dicu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Olt.

Toate autospecialele au polițe de răspundere civilă auto valabile.