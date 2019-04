Poșta Română, dată în judecată de USR-Plus după ce a refuzat să distribuie pliantele alianței

Posta Romana

USR Plus anunță că va da în judecată două filiale ale Poștei Române, din Giurgiu și Tulcea, care au refuzat să distribuie pliantele electorale ale USR PLUS, în condițiile în care instituția a distribuit ziarele de campanie ale PSD, se arată într-un comunicat al alianței.

Alianța USR Plus acuză Poșta Română că a refuzat distribuirea pliantelor Alianței 2020, care conțin un îndemn la vot pe 26 mai, pe motiv că acestea reprezintă "propagandă electorală".

"Poșta Română acționează discreționar deși este o instituție de stat, iar în perioada electorală toate partidele ar trebui să beneficieze de aceleași servicii. Suntem puși la zid din cauza ordinelor politice de la București pe care le primesc cei din teritoriu. Refuzăm abuzul la care suntem supuși, astfel că vom da în judecată Poșta Română. Legea este de partea noastră", transmite Cătălin Drulă, coordonatorul campaniei din USR.

Lipsa cuvântului "votează" de pe materialele PSD distribuite de Poșta Română nu exclude caracterul lor electoral, argumentează USR-PLUS, care acuză Poșta Română că aplică condiții diferite partidelor politice în campania electorală.

"Ziarul PSD distribuit către pensionari de Poștă este o maculatură de propagandă de cea mai joasă speță iar Alianței 2020 USR PLUS i se interzice să distribuie un pliant de informare. Aici nu este doar o problemă de dublu standard ci un simptom al vremurilor pe care le trăim în care PSD-ul a pus sub control majoritatea instituțiilor statului. Acest lucru este inacceptabil pentru noi", a conchis Vlad Voiculescu, coordonatorul campaniei din PLUS.

Poșta Română a distribuit la începutul acestei luni pliante cu realizările PSD, la pachet cu pensiile românilor. Informația a apărut în presă, dar și într-o postare a deputatului liberal Gigel Știrbu, care, într-o postare pe contul său de Facebook a scris că "toți poștașii au fost puși să semneze un angajament prin care se obligă să ducă la fiecare pensionar în parte un pliant cu destule pagini, făcut de PSD."