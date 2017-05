Poți scăpa de lipom fără intervenție chirurgicală cu un tratament naturist rapid

Lipomul reprezintă o acumulare inestetică de grăsime situată între piele și mușchi. Deși nu prezintă niciun pericol pentru sănătate, este inestetic, provocând adesea complexe majore.

Din fericire, poți scăpa de aceste formațiuni cu ajutorul remediilor naturiste. Cel mai eficient tratament naturist pentru lipoame este cel pe bază de ulei de in și de ceai verde. Acestea le elimină rapid, în mod natural.

Ce sunt lipoamele

Lipoamele sunt tumori benigne formate din celule de grăsime și care seamănă unor chisturi. Deși, uneori, se pot multiplica, pot fi dureroase și pot genera o senzație de disconfort, nu prezintă niciun pericol pentru sănătate. Tocmai din acest motiv nu se impune îndepărtarea lor. Aceasta se face din rațiuni exclusiv estetice. Lipoamele sunt, în general, de dimensiuni mici și se pot deplasa sub piele. Pot apărea în orice parte a corpului, dar cu precădere pe gât, brațe, axilă, piept sau coapse.

Cum folosești uleiul de in împotriva lipoamelor

Virtuțile terapeutice ale uleiului de in sunt recunoscute de secole. În India, acesta era folosit pentru îngrijirea cotidiană a pielii, dar și pentru protejarea ei de diverse afecțiuni. De asemenea, există numeroase studii medicale care confirmă eficacitatea uleiului de in în tratarea unor boli de piele precum psoriazisul sau eczemele. Acest ulei este bogat în acizi grași Omega 3 și Omega 6, cunoscuți pentru proprietățile lor antiinflamatorii. Pentru eliminarea lipoamelor, aplică ulei de in pe acestea de minimum 3 ori pe zi și continuă până când dispar complet.

Scapă de lipoame cu ajutorul ceaiului verde

Ceaiul verde este un alt remediu eficient pentru tratarea lipoamelor, venind în completarea masajului cu ulei de in. Deși nu posedă aceleași proprietăți terapeutice ca uleiul de in, este benefic sănătății și frumuseții pielii întrucât conține antioxidanți. Aceștia favorizează diminuarea țesutului adipos în organism. Datorită proprietăților sale antiinflamatorii, ceaiul verde diminuează, așadar, dimensiunea lipomului. Pentru a scăpa în mod natural de lipoame, bea 3 căni de ceai verde zilnic. Pentru a potența efectul antioxidanților, adaugă în ceai și zeamă de lămâie. Completează acțiunea ceaiului verde apelând la masaje cu ulei de in efectuate direct pe lipoame.

Ce contraindicații are tratamentul naturist pentru lipoame

Uleiul de in este interzis persoanelor care iau anticoagulante, analgezice, medicamente pentru tratarea colesterolului, a diabetului, a hipertensiunii sau care fac tratamente hormonale. Și asta deoarece acest ulei interacționează cu toate aceste medicamente. Tocmai de aceea este necesar să consulți medicul specialist înainte de a apela la tratamentul naturist pentru lipoame pe bază de ulei de in și de ceai verde.

Calea chirurgicală

Poți opta pentru eliminarea lipoamelor pe cale chirurgicală doar dacă acestea depășesc 3 cm. Avantajul acestei metode este faptul că lipoamele, odată eliminate, nu se vor mai reface. Această intervenție se realizează sub anestezie genrală și constă în incizarea zonei unde există lipomul, urmată de extragerea acestuia și, bineînțeles, de închiderea plăgii.

