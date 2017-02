PNL vrea audierea premierului Grindeanu, în Parlament, pentru alte două ordonanţe

PNL a solicitat audierea premierului Sorin Grindeanu la Parlament, in cadrul Orei prim-ministrului, pe tema Ordonantelor de Urgenta nr. 6 si nr. 9, pe care Raluca Turacan le-a numit "ticaloase", pentru care au cerut si dezbaterea si respingerea in procedura de urgenta, anunţă Hotnews.ro.

"Am luat decizia audierii in Parlament a premierului Grindeanu pe cele doua ordonante economice - Ordonanta 6 si Ordonanta 9, la fel de grave precum Ordonanta 13, dar cu impact economic. Din nefericire, s-a trecut peste o decizie a Guvernului care transforma bugetul statului intr-un buget pentru huzurul clientelei politice si credem ca este obligatoriu in Parlament ca premierul Grindeanu sa raspunda in fata parlamentarilor cu privire la acest arbitrariu care se stabileste in cheltuirea banului public prin cele doua ordonante. Am depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor solicitarea noastra de audiere (n.r. - in data de 6 martie), la 'Ora primului-ministru, pentru audierea premierului Grindeanu", a spus Turcan, la Parlament, dupa sedinta Biroului Politic National, citata de Agerpres.

In opinia ei, aceste ordonante transforma autoritatile locale in "vasali ai PSD", deoarece 30 de miliarde de lei din bani publici pentru credite de angajament pot fi luati oricand fara plafon si fara sanctiune, ceea ce inseamna "dependenta autoritatilor locale de pixul si buna-vointa ministrului Dezvoltarii Regionale".

"Premierul Grindeanu trebuie sa raspunda de ce aceste doua ordonante creeaza un asemenea arbitrariu si o lipsa de transparenta in cheltuirea banului public. In spatiul economic s-a creat posibilitatea de a da credite de angajament din partea autoritatilor locale fara niciun fel de limita, ceea ce inseamna o recuperare care se va vedea in timp a acestor credite de angajament, deci practic se vor contoriza la deficitul bugetar in cativa ani si in plus a fost exclusa sanctiunea folosirii acestor bani peste anumite plafoane si de la un capitol la altul, ceea ce inseamna arbitrariul. Este de neacceptat ca 30 de miliarde sa fie folosite intr-un mod discretionar de catre actualul Guvern", a afirmat liderul PNL.