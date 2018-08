PNL Tulcea, USR şi Platforma lui Dacian Cioloş, front comun. Reacția lui Iulian Dumitrescu

PNL Tulcea, USR şi Platforma lui Dacian Cioloş au făcut front comun la Tulcea. Formaţiunile au strâns împreună semnături pentru iniţiativa civică "Fără Penali în Funcţii Publice". PNL Tulcea este prima organizaţie judeţeană liberală care se alătură oficial demersului USR.

"Poate este un prim pas pentru a face o posibila alianta puternica si, de ce nu, la urmatoarele alegeri, pentru ca cele mai importante sunt cele mai locale, poate batem palma si adunam oamenii capabili care vor sa dezvolte acest loc minunat", a spus Ștefan Ilie, preşedinte PNL Tulcea.

"Sunt foarte multi membri PNL care au semnat. De altfel, mesajul de la centrul PNL a fost ca cine doreste sa sustina este liber sa o faca. Cu aceasta initiativa, cu 4.000 de semnaturi aduse in mod formal si organizat, Tulcea este un exemplu", a spus si Dan Barna, președinte USR.

De asemenea, preşedintele filialei teritoriale a platformei România 100, Marian Machedon, a precizat că a predat USR 230 de semnături pentru campania "Fără penali în funcţii publice".

Referitor la acest subiect, Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte PNL, a vorbit la Realitatea TV.

Iulian Dumitrescu a precizat că susținerea președintelui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat la Cotroceni este extrem de importantă în acest context.

"Este evident ca exista o nevoie, o dorinta de a se incepe o coagulare a opozitiei in raport cu PSD. Sau impotriva PSD-ului. PNL are o structura uriasa, in raport cu celelalte partide de opozitie, avem peste 1100 primari, peste 13.000 de consilieri locali si este normal ca noi sa initiem demersul de coagulare a opozitiei.

Sunt sigur ca putem sa trecem peste nemultumirea care exista la noi in partid in ceea ce priveste comportamentul lui Dacian Ciolos.

Putem sa trecem peste multe, putem sa intindem o mana celorlalte partide si asta facem la Tulcea, o actiune comuna care are si girul presedintelui Ludovic Orban, dar este si momentul sa facem un pas inainte si sa semnam protocoale de colaborare cu celalte partide.

Noi avem trei conditii: prima este apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor, care se afla in centrul doctrinei noastre, a doua este sustinerea prin masuri concrete a capitalului romanesc si a treia, cea mai importanta, sustinerea presedintelui Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat la Cotroceni.

Intindem noi o mana celorlalte partide, dar as vrea ca si ei sa intinda o mana PNL si candidatului la presedintie.

O sa ridic aceste probleme in BPN al PNL din 2 septembrie si o sa ii invit la discutii pe Dacian Ciolos, pe Dan Barna si pe Eugen Tomac in urmatoarea perioada", a explicat Iulian Dumitrescu la Realitatea TV.