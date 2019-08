PNL, prin vocea liderilor deputaților liberali Raluca Turcan, îi cere prim-ministrului Viorica Dăncilă să numească de urgență un ministru la Învățământ.

Cei de la PNL cosideră că Daniel Breaz, actualul ministru interimar, este ”autorul dezastrului financiar al instituțiilor de cultură”.

”PNL solicită premierului numirea urgentă a unui ministru al Educației! Este o rușine că al cincilea ministru PSD în 2 ani și jumătate să nu existe și să fie folosit ca interimar ministrul Breaz, autorul dezastrului financiar al instituțiilor de cultură.

Mai mult, anul acesta, școala începe cu o săptămână mai devreme față de anii trecuți, dar și cu o tăiere de 1 miliard de lei la bugetul Educației!

PNL solicită soluții urgente pentru următoarele probleme grave:

1. Manualele școlare, care vor lipsi de pe bănci și la acest început de an:

- Elevii de clasa a VII-a nu au avut suportul ştiinţific necesar în procesul instructiv-educativ de la intrarea în școală, în fiecare an;

- O parte dintre manuale se estimează că vor ajunge pe bănci după data de 1 octombrie;

- Deși MEN a stabilit încă din noiembrie 2018 lista manualelor care trebuiau publicate, Ordinul de ministru a fost semnat abia pe 5 februarie 2019, iar licitația a fost demarată în 19 martie;

- Editorilor li s-au lăsat la dispoziție doar 5 săptămâni pentru concepția ştiinţifică (perioadă extrem de mică pentru cea mai importantă etapă), aceștia fiind puși în dificultate și de multitudinea de erori și ambiguități din caietul de sarcini;

- Deși evaluarea manualelor de către MEN trebuia realizată în 30 de zile, aceasta s-a prelungit la aproape două luni (iunie 2019). Răspunsurile la contestații au venit exact în 30 de zile.

Aceasta este dovadă de incompetență și cinism 100%.

2. Compromiterea următoarelor programe naționale:

- Programul ”Merg la Școală” tocmai a fost lăsat fără bani, la rectificarea bugetară, bani care ar fi trebui alocați pentru rechizite, cărți, manuale și echipament sportiv.

- Programul "Alimentație diversificată" - copiilor le va fi alocată aceeași sumă modică pentru hrana zilnică de la școală, nu vor primi hrană diversificată în școli, programul pilot de masă diversificată este sacrificat.

- Programul "After–school" funcționează doar unde autoritățile locale îl pot susține, nu a fost găsită soluția națională.

- Transportul public al elevilor, compromis prin ordonanța 51. Pentru transportul în siguranță al copiilor la școală în continuare nu s-au găsit soluții.

Fără aceste programe naționale, măsurile pentru reducerea abandonului școlar sunt egale cu zero!

Solicităm, de asemenea, clarificări în ceea ce privește:

- Numărul de profesori necalificați care vor intra în clase în acest an școlar. Anul trecut au fost 4500!

- Stadiul atragerii fondurilor europene în condițiile în care:

• Din 329 mil euro care ne-au fost alocați pentru programe pentru tineri, am atras 0,9!

• Din 5,43 mld euro alocați pentru cercetare, formarea forței de muncă, universități, am atras 0,87 mld!

• Din 49 mld euro pentru infrastructura de transport, în educație și sănătate, am atras 12mld.

3. Nu în ultimul rând, PNL solicită Prim-ministrului situația finanțării și funcționarii învățământului profesional, în condițiile în care tăierea banilor la rectificare afectează direct această formă de educație, prin lipsa de dotări, echipamente, consumabile și informare publică. Această formă de educație trebuie să permită elevilor dobândirea de abilități pentru meserii, nu să servească drept debușeu pentru cei care eșuează în învățământul teoretic”, a declarat Raluca Turcan.