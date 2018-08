PNL, prima şedinţă după reuniunea la care a participat şi Iohannis

PNL are azi prima ședință după ce Klaus Iohannis a intervenit, ca să liniștească spiritele în interiorul partidului. Liberalii au îngropat securea războiului, dar nu pentru mult timp.

E drept, acum e vacanță și politicienii sunt mai preocupați de concedii, decât de luptele interne. Însă, în toamnă începe cursa pentru Bruxelles și fiecare regiune va încerca să își impună candidatii pentru europarlamentare.



Ludovic Orban i-a îndemnat pe liberali la unitate, în cadrul Consiliului Naţional de sâmbătă, spunând că PNL este singurul partid care se poate bate cu PSD. Liderul PNL a adresat o invitaţie celor sunt împotriva social-democraţilor să se alăture luptei împotriva formaţiunii conduse de Liviu Dragnea.



"Nu este altcineva pe scena politică romnească care să aibă forţa să învingă această caracatiţă post comunistă controlată prin mijloace staliniste. Doar PNL se poate bate cu PSD şi are capacitatea de a învinge PSD aşa cum va demonstra în alegerile locale. Cine este împotriva PSD trebuie să fie alături de PNL. Cine nu vine alături de noi în această bătălie, înseamnă că face un serviciu PSD şi acestui mod dezastruos în care conduce România şi a felului în care îşi bate joc de România. Preşedintele României a făcut un apel la unitate. Acelaşi apel îl fac şi eu. Trebuie să fim uniţi, fiecare la nivelul lui avem nevoie de o apropiere de cetăţean, pentru a-i spune adevărului, pentru a combate propaganda mincinoasă. Stimaţi colegi, trebuie să privim cu maximă seriozitate cei doi ani electorali care vor urma. Vor fi ani extrem de grei, iar PNL are nevoie de fiecare membru al său. Fiecare membru este responsabil de conducerea sa, judeţean, etc. Trebuie să pregătim o alternativă solidă pentru fiecare român şi care să aibă capacitatea să genereze soluţii şi beneficii", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, sâmbătă, la Consiliul Naţional al partidului care a avut loc la Parlament.