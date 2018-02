PNL, despre OUG pentru protejarea unor categorii de salariat: Încalcă principiile pieţei libere!

PNL atrage atenţia ca OUG 3/2018 privind masurile pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, adoptata joi de Guvern, incalca principiile pietei libere si etica fiscala. Totodata, liberalii cer Guvernului sa abroge OG 4/2017, referitoare la taxarea muncii part-time.

"Ordonanta de Urgenta 3/2018, adoptata ieri de Guvern, nu doar ca nu echilibreaza situatia, dar genereaza inechitati si introduce solutii dintre cele absurde, discriminatorii, impotriva eticii fiscale si a economiei libere de piata. PSD incalca prin aceste reglementari insasi functia statului, adica aceea de a oferi servicii publice de calitate cetatenilor sai pe baza sumelor achitate de contribuabili. Este cu totul absurd ca statul sa devina un platitor, in cadrul unei relatii contractuale intre privati, de obligatii fiscale pentru anumite categorii socio-profesionale. Facem, astfel, o diferenta esentiala intre situatiile in care statul ofera sprijin anumitor categorii defavorizate, prin servicii de asistenta sociala, si situatia in care s-a ajuns astazi prin adoptarea OUG 3/2018" scrie in comunicat.

Partidul National Liberal insista ca Guvernul sa abroge de indata OG nr.4/2017 privind taxarea muncii part-time.

"Partidul National Liberal solicita respingerea OUG 79/2017 si renuntarea la transferul contributiilor de la angajator la angajat. In cazul in care OUG 79/2017, OG 4/2017, OUG 60/2017 privind suprataxarea neangajarii persoanelor cu dizabilitati si OUG 3/2018 nu vor fi modificate potrivit solicitarilor PNL, anuntam atacarea acestora la Curtea Constitutionala", mai precizeaza PNL.