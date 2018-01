PNL, avertisment către judecătorii CCR, privind sesizările pentru Legile Justiției

PNL a transmis un comunicat de presa in care face apel la judecatorii Curtii Constitutionale sa analizeze "cu responsabilitate si temeinicie" sesizarile formulate de liberali privind pachetul legislativ de modificare a Legilor justitiei.

"Pozitia exprimata astazi, in plenul CSM, de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar si de toate fortele reformiste din societatea romaneasca. Asteptam cu interes solutionarea sesizarilor de neconstitutionalitate si facem apel la judecatorii Curtii Constitutionale pentru a le analiza cu responsabilitate si temeinicie.

PNL a evidentiat in argumentatia transmisa CCR decizii anterioare ale Curtii Constitutionale, ignorate de majoritatea parlamentara, care subliniaza contradictiile flagrante dintre reglementarile propuse si legea fundamentala", sustin acestia in comunicat. De asemenea, liberalii vorbesc de "nevoie iminenta a societatii romanesti de consolidare a integritatii functiei publice, spre deosebire de incercarile sistematice ale actualei majoritati PSD-ALDE de a o dilua."

"In caz contrar, Romania risca sa aiba in mod recurent accidente de tipul Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, personaje direct interesate in solutionare dosarelor penale de care sunt vizate, dispuse sa se foloseasca in mod ilegitim de pozitiile oficiale detinute pentru acest scop. A permite unor astfel de personaje sa ocupe demnitati publice in statul roman la cel mai inalt nivel, impotriva tuturor practicilor similare din statele europene sau occidentale, nu reprezinta altceva decat o pata nemeritata pe obrazul Romaniei" se arata in comunicat.