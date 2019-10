PNL și ALDE au semnat acordul politic de susținere a Guvernului Orban

PNL si ALDE au semnat acordul politic pentru sustinerea la investire a Guvernului Orban, a anuntat, luni, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. Acordul fusese aprobat, anterior, de Biroul Politic Central al ALDE.

Tariceanu a precizat ca cei 23 de parlamentari ai formatiunii sale vor fi prezenti "pana la ultimul" la votul de investitura a Guvernului Orban.



"Acest acord reprezinta o baza pentru a da votul pentru investirea Guvernului", a spus Tariceanu, dupa semnarea acordului.







El a adaugat ca a discutat cu PNL despre "proiectele de infrastructura, mai cu seama din zona Moldovei, pentru ca (...) din punct de vedere al infrastructurii este ramasa in urma" fata de celelalte regiuni geografice.



"Am mentionat explicit ca proiectele demarate sa fie mentinute in programul de guvernare pentru a putea parcurge etapele urmatoare si a putea fi finantate. Aceste proiecte nu sunt in faza in care sa necesite pentru 2020 o finantare suplimentara. Aceste proiecte trebuie sa parcurga pasii necesari pentru a intra in finantare, cel mai probabil in 2021, lucru care inseamna si executia lor", a mentionat Tariceanu, citat de ziare.com. Potrivit acestuia, un alt proiect la care tine ALDE este Strategia Dunarii.



Printre prevederile acordului politic, care include 12 "cerinte", se numara guvern monocolor PNL, modificarea legislatiei din Justitie doar prin dezbatere parlamentara si interzicerea migratiei parlamentarilor, alesilor locali si a membrilor de la un partid la altul.



Alte puncte din acord vizeaza:

- pastrarea cotei unice de impozitare a veniturilor,

- restructurarea formei actuale a Guvernului,

- sustinerea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin si revenirea la alegerea presedintilor consiliilor judetene prin vot indirect,

- corectarea de urgenta a prevederilor OUG 114/ 2018,

- continuarea proiectelor de investitii in domeniul energetic,

- listarea la bursa a Companiei Hidroelectrica,

- realizarea unei imagini clare, complete a proiectelor mari de investitii,

- adoptarea in Parlament a unei legislatii privind lobby-ul avand la baza modelul european,

- punerea bazelor unui fond de investitii dupa modelele de succes ale altor tari europene.