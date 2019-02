PNL a anunțat finalul guvernului PSD

PNL

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi crede că Guvernul Dăncilă "nu va supravietui urmatoarei motiuni de cenzura".

"Concentrat pe luptele interne pentru functii (deci bani publici) si pe batalia cu justitia, PSD a pierdut in ultimele luni contactul cu Romania reala. Dragnea, Dancila, Valcov au reusit sa exaspereze si sa indigneze aproape pe toata lumea - inclusiv grupuri si categorii care nu ii respingeau din oficiu pana acum. Se simte in aer o atmosfera de saturatie similara cu cea din marile momente istorice ale ultimelor decenii. Oamenii din justitie au ajuns la capatul puterilor dupa continua peticire, ciuntire si "ievaluare" a domeniului lor. Politistii si militarii au obosit de atata incertitudine si amatorism - ganditi-va numai ca ministrul de Interne a fost pacalit de niste escroci ca are un microfon in priza, ca acesta crede ca se spune "nume si pronume" si ca, din punctul sau de vedere, un buget cu 20% mai mare este un buget de 20 de ori mai mare. Profesorii sunt exasperati de improvizatiile din sistem si de colectia infinita de tampenii pe care le debiteaza Dancila. Parintii sunt iritati de mizeria din spitale si de modul in care sunt tratati copiii. Mediul de afaceri a fost agresat de carpelile toxice ale lui Valcov. De multi ani - poate de douazeci - nu am mai vazut atata indignare, atata greata pentru modul clientelar-sfidator in care se fac promovarile in varful ierarhiei administrative: o colectie bizara de personaje mondene a fost instalata in fruntea agentiilor statului.