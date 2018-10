PNL a adoptat un proiect de hotărâre pentru demiterea lui Dragnea de la şefia Camerei Deputaţilor

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca Biroul Executiv al partidului a initiat un proiect de hotarare pentru demiterea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, urmand ca grupul parlamentar liberal sa decida momentul initierii proiectului de hotarare.

"Biroul executiv a adoptat un proiect de hotarare de demitere a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor care are la baza patru imputari majore care i le formulam domnului Dragnea, toate bazate pe nerespectarea Constitutiei. A fost validata, prin decizia Curtii Constitutionale, aceasta procedura de demitere a presedintelui unei Camere a Parlamentului de catre majoritatea parlamentara prin intermediul unui proiect de hotarare in cazul incalcarii flagrante a Constitutiei. Astazi (luni - n.r.) am adoptat acest proiect de hotarare, exista patru temeiuri solide privitoare la incalcari ale Constitutiei de catre Liviu Dragnea", a afirmat Ludovic Orban, dupa sedinta Biroului Executiv, noteaza ziare.com.



Printre motivele initierii proiectului de hotarare pentru demiterea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se afla si delegarea atributiilor acestuia lui Florin Iordache.



"Domnul Dragnea l-a delegat pe Florin Iordache in functia de presedinte al Camerei Deputatilor numai in scopul ca Florin Iordache sa initieze un demers in interesul personal al lui Liviu Dragnea", a adaugat Orban.



Liderul PNL a sustinut ca grupul parlamentar liberal din Camera Deputatilor va decide momentul initierii acestui proiect de hotarare.



"Am mandatat grupul parlamentar de la Camera Deputatilor sa hotarasca momentul initierii acestui proiect de hotarare, astfel incat sa scoatem acest furuncul de pe fata Romaniei (...), sa dam posibilitatea Parlamentului Romaniei de a inlocui un om care ne face de ras si de a numi un om care sa nu ne puna intr-o umbra negativa si sa nu afecteze imaginea Parlamentului. Prima procedura este modificarea regulamentului, vazand ca bate pasul pe loc, am luat decizia de a initia depunerea unui proiect de hotarare privind demiterea presedintelui Camerei Deputatilor. (...) Vom testa existenta unei majoritati luna de luna", a conchis Ludovic Orban.