Partidul lui Cioloș vrea ca OUG 7 să fie declarată neconstituțională

Partidul lui Dacian Cioloș cere ca OUG 7 să fie declarată neconstituțională, iar dacă nu se rezolva cu cei de la Curtea de Apel, PLUS va sesiza și Curtea Constituțională a României pe această temă.

Începând de astăzi, PLUS va depune cereri în fața tuturor Curților de Apel din țară prin care va solicita sesizarea CCR cu privire la neconstituționalitatea OUG 7/2019, prin care sunt aduse noi modificări la legile justiției.

„Sprijinim total acțiunile societății civile profund îngrijorate de situația din justiție și de actele inițiate de ministrul Justiției. E nevoie de acțiuni concrete care să permită constatarea și eventuala anulare a ordonanței prin care Tudorel Toader încearcă să subordoneze politic parchetele din România. Una dintre soluțiile posibile este această contestare la instanțele din toată țara în speranța că, astfel, se va ajunge rapid la Curtea Constituțională.



Este mai mult decât reprobabil ce se întâmplă și suntem deciși să folosim toate mijloacele legale accesibile. Fiecare cetățean trebuie să înțeleagă că e nevoie să rezistăm și să ne implicăm politic în aceste momente care vor defini România în anii care vin. Ceea ce se petrece nu are nicio legătură cu vreun program economic sau cu apărarea unor valori naționale sau a drepturilor omului, așa cum încearcă să mintă coaliția guvernamentală. Este un atac la statul de drept și la sistemul judiciar astfel încât cei care i-au furat și mințit pe cetățenii acestei țări să scape de pușcărie. Cu fiecare leu care s-a furat am fost păgubiți cu toții de spitale, de școli și de șosele. Din acest motiv, suntem datori să luptăm cu toții împotriva celor care distrug sistematic viitorul nostru și al copiilor noștri", a declarat președintele PLUS, Dacian Cioloș.