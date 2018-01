Plugusorul eMAG: Primiti cu reducerile? Aho, aho, de Anul Nou, cumparati singur un cadou

eMAG are promotii importante chiar din prima zi a noului an. In 2018 e timpul sa iti faci singur un cadou pentru ca pana se gandesc ceilalti ce sa-ti cumpere, se duce reducerea.

eMAG – Lista cu toate reducerile de la inceputul acestui an poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a inceput anul nou cu dreptul, cu o promotie foarte puternica ce vizeaza o gama larga de produse. Printre acestea se numara si oferte revoltator de bune pentru telefoane mobile, tablete si alte gadgeturi pe care noi le-am vanat si vi le prezentam mai jos. E important sa achizitionati rapid produsele care au preturi bune pentru ca ofertele se epuizeza cu viteza luminii.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S8

Cea mai tare oferta care ne-a atras atentia dintre telefoanele mobile este cea pentru Samsung Galaxy S8 care e unul dintre cele mai performante telefoane mobile ale momentului. Pretul sau e scazut cu 16% in acest moment la eMAG si beneficiaza si de un cadou special. Toate detaliile le gasiti accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Tableta Lenovo TAB A

O alta oferta buna, un alt gadget de calitate: Tableta Lenovo Tab A e una dintre cele mai performante si are reducerea cea mai buna in acest moment la eMAG, de 33%. Tableta Lenovo Tab A are un ecran cu diagonala de 10.1 inch, foarte generos, procesor puternic Quad Core de 1.3 Ghz si memorie de 16GB, dar si un spatiu de stocare de 16GB. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Ceas Smartwatch Garmin Fenix 3

Oferta cu reducere de 50% pentru ceasul de tip smartwatch Garmin Fenix 3. Acest ceas inteligent are o multime de functii, inclusiv monitorizarea activitatii fizice, puls, optiuni de antrenament si multe altele. Ceasul foloseste sistemul de operare Android si are un display de 1.2 inch. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Bratara e-boda

Cea mai ieftina bratara posibila care va monitorizeaza activitatea fizica este cea de la e-boda. Aceasta bratara functioneaza prin tehnologia bluetooth, are notificare, IP55, culoare negru si o reducere monstruoasa de 62%, ajungand la un pret mult sub 50 de lei. E o oferta ce merita speculata si de voi. Gasiti toate detaliile AICI.

eMAG – Acumulator extern

Pret record dupa o reducere de 60% pentru acumulatorul extern produs de FD Slice T2. Poate producatorul este unul necunoscut, insa utilitatea acestui produs e una incredibila. Pentru a nu mai avea probleme cu bateria telefonului, folositi acest acumulator de 8000mAh, 2.1A. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Accesorii telefoane mobile

De la casti pana la incarcatoare de telefoane mobile si cabluri de date, toate au reduceri ce pot ajunge chiar si pana la 70%. Ofertele se epuizeaza foarte repede in acest inceput de an. Puteti vedea lista produselor la reducere consultat URMATORUL LINK.

eMAG – Huse si folii telefoane

Daca aveti un telefon mobil in care ati investit si doriti sa il protejati cat mai bine, este un must have o folie protectoare pentru ecran si o husa cat mai buna. Merita sa profitati din plin de ofertele foarte bune de la eMAG pe care le gasiti in aceasta perioada AICI.

eMAG – Ochelari VR A+ ce costa mai putin de 50 de lei

Oferta dementiala pentru ochelarii de realitate virtuala de la A+. Ochelarii sunt compatibili cu orice sistem de operare, cureaua este ajustabila, la fel si locul in care introduceti telefonul mobil, astfel ca perechea de ochelari e compatibila cu orice telefon. Detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Smart Home

Aceasta categorie de produse e una aparte, cu oferte foarte bune si cu tehnologie despre care poate nici nu stiati ca exista. De la alarme profesionale de casa, pana la prize smart wireless, senzori de miscare si tot felul de astfel de gadgeturi pentru o locuinta inteligenta. Aruncati o privire peste tehnologia uimitoare de AICI.

eMAG – Accesorii tablete

Ultima categorie de produse aflate la reducere pe care v-o recomandam este cea pentru accesoriile de tablete. In special va recomandam suportul auto pentru tableta dar si husele, tastatura sau stylus pen pentru Samsung Tab dar si pentru alte tablete. Toate ofertele sunt AICI.