Ploile s-au întors. Cod GALBEN de furtuni şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 12-07-2018 ora 16:35 până la : 12-07-2018 ora 17:30



In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Lunca Ilvei, Șieu, Leșu, Șieuț, Dumitrița, Ilva Mare, Monor;



Se vor semnala : averse care vor cumula 20... 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 12-07-2018 ora 16:30 până la : 12-07-2018 ora 17:30



In zona : Județul Bacău: Onești, Târgu Ocna, Dofteana, Oituz, Balcani, Asău, Blăgești, Pârjol, Mănăstirea Cașin, Slănic-Moldova, Zemeș, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești, Ștefan cel Mare, Solonț, Cașin, Buciumi, Bogdănești;

Județul Neamţ: Roznov, Borlești, Piatra Șoimului, Săvinești, Zănești, Podoleni, Rediu, Cândești, Tarcău, Costișa, Tazlău;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25...30 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 12-07-2018 ora 16:00 până la : 12-07-2018 ora 17:30



In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Unguraș, Sic, Călărași, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Cătina, Țaga, Suatu, Petreștii de Jos, Sânmărtin, Geaca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Pălatca, Aiton, Buza, Ploscoș;

Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Năsăud, Beclean, Feldru, Teaca, Lechința, Nimigea, Rebrișoara, Josenii Bârgăului, Spermezeu, Căianu Mic, Dumitra, Livezile, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Dumitrița, Galații Bistriței, Cetate, Urmeniș, Chiuza, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie;



Se vor semnala : averse care vor cumula local 20... 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 12-07-2018 ora 15:45 până la : 12-07-2018 ora 17:00



In zona : Județul Suceava: Dolhasca, Liteni, Fântânele;

Județul Botoşani: Flămânzi, Vorona, Corni, Frumușica, Bălușeni, Lunca, Tudora, Cristești, Curtești, Copălău, Coșula, Prăjeni, Sulița, Stăuceni, Blândești;

Județul Iaşi: Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Vânători, Ceplenița, Sirețel, Plugari;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25...30 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici.