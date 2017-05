Pleacă Daum, vine Mircea Lucescu la naţională? "Il Luce" a răspuns dacă preia prima reprezentativă

Jurnaliştii ruşi notează că Zenit Sankt Petersburg va renunța zilele viitoare la antrenorul român Mircea Lucescu.

Zenit-ul lui Il Luce a terminat pe locul 3 în Rusia, la opt puncte în spatele campioanei Spartak şi la două de CSKA Moscova, echipă care şi-a asigurat al doilea loc pentru preliminariile UEFA Champions League.

Mircea Lucescu a catalogat sezonul la Zenit ca fiind unul ratat, invocand si o coalitie pro-Spartak, echipa care a cucerit titlul in Rusia.

"Eu am in continuare contract cu Zenit. Sigur ca a fost o campanie de presa, coordonata de ziarele de la Moscova. Ii inteleg, ei isi doresc ca echipele din Moscova sa joace in Champions League. Si jurnalistii, si comentatorii sportivi."

"Sper ca anul asta sa fie mai bun. Sper sa intarim si echipa."

"Sa mai antrez in Romania? Mai, dar voi cat credeti ca voi mai trai eu? Tu stii cati ani am eu? Zi-mi, stii cati ani am?", a spus Mircea Lucescu pentru ProTV.

Mircea Lucescu va împlini în curând 72 de ani.