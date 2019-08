Primăria Timișoara trebuie să plătească amendă de 50.000 de lei pentru mizeria de pe străzi

Primăria Timișoara trebuie să plătească amenda de 50.000 de lei pentru că nu s-a făcut curat pe străzi

Primăria Timișoara a pierdut procesul cu Garda de Mediu. Judecătoria Timișoara a decis că instituția condusă de primarul Nicolae Robu trebuie să plătească amenda de 50.000 de lei pentru că nu a făcut curat pe străzi, potrivit B1 TV.

Primarul Timișoarei - Nicolae Robu a confirmat pentru B1.ro că a pierdut procesul, dar nu va plăti amenda pentru că nu s-a procedat corect.

Edilul șef spune că va ataca hotărârea.

"Acum s-a judecat și am pierdut. Așa am considerat, că Garda de Mediu nu a prezentat corect în ceea ce ne privește pentru că răspunderea aparținea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri. Nu Primăria are contract cu operatorul de salubritate casnică. Pentru salubritatea stradală noi am lucrat cu un operator care nu are asta ca obiect de activitate principală.

Este Societatea de Spații Verzi care are. La ei este și golirea coșurilor și măturatul aleilor în activitate pentru spațiile verzi. Și am extins pentru restul orașului, până când am reușit să contractăm o firmă prin licitație. Nu s-a prezentat nimeni la licitație, asta a fost problema. Am făcut a doua oară licitație și avem o firmă austriacă" a declarat pentru B1.ro Nicolae Robu.