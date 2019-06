Planul Chinei de a evita cel mai periculos dezastru pentru Pământ

Dacă majoritatea cercetătorilor caută metode prin care să îndepărteze asteroizii de Terra, cercetătorii chinezi vor să atragă un asteroid pe orbita plentei noastre pentru a-l analiza îndeaproape. Cum vor să facă acest lucru?

Deși pare o idee nebunească și imposibilă, oamenii de știință chinezi spun că aducerea unui asteroid pe Pământ nu ar fi o sarcină atât de dificilă, iar în acest mod vor putea efectua teste mult mai precise.

„Misiunea ar putea avea în vedere asteroizii care traversează orbita Pământului și care pot prezenta un pericol pentru Pământ. Dacă planul ar merge, un potențial pericol ar putea fi transformat într-o sursă de materiale rare", a declarat Li Mingtao de la National Space Science Center of the Chinese Academy of Sciences, unul dintre autorii acestei idei inedite.

Cum vor cercetătorii chinezi să aducă un asteroid pe Pământ

Cercetătorul Li Mingtao și echipa sa de la National Space Science Center of the Chinese Academy of Sciences, vor intercepta asteroizii cu ajutorul unei flote de sonde robotice. Cum ar decurge mai exact această misiune?

Ei bine, această flotă ar acoperi asteroidul cu un material și, încet și sigur, i-ar schimba traseul și l-ar trage încet spre Pământ. Însă, sunt vizați doar asteroizii relativ mici, care au în jur de câteva sute de tone. Totuși, există posibiliatea ca acesta să explodeze în atmosfera noastră.

În acest sens, cercetătorii spun că vor apela la sisteme tehnologizate care momentan se află doar în stadiu teoretic, pentru a se asigura că asteroidul nu va exploda pe Pământ.

„Sondele robotice ar trebui să acopere asteroidul cu un scut de căldură care să încetinească viteza asteroidului suficient de mult încât să aterizeze intact", a mai declarat Li.

Dacă cercetătorii vor reuși să studieze un asteroid în mărimea lui naturală, acest lucru ar putea fi foarte util pentru lumea științifică a astronomiei. În plus, ar scoate la iveală multe secrete ale Universului pe care încă nu le știm.

