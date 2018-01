FOTO EXPLICATIE: Plante de leac ale Maicii Domnului. Te scapă de boli grave

Tradiţia populară a găsit numeroase asemănări între anumite flori şi plante din ţara noastră şi Maica Domnului.

Maica Domnului este Floarea bine-înmiresmată a Bisericii creştine. Este cu siguraţă o floare rară, aleasă dintre toate femeile, unică şi sfântă. Nu a fost greu pentru limbajul nostru popular să „boteze” anumite plante făcătoare de miracole în medicină cu numele Ei. Să nu uităm că ţara noastră este de asemenea numită Grădina Maicii Domnului.



În această grădină cresc numeroase plante şi flori care au fost dăruite de Dumnezeu cu proprietăţi excepţionale de vindecare a unor boli trupeşti, dar şi sufleteşti: Părul Maicii Domnului, Brâul Maicii Domnului, Inima Maicii Domnului sau Papucul Maicii Domnului. Acestea sunt doar câteva din denumirile cele mai cunoscute ale plantelor tămăduitoare care simbolizează calităţile Maicii Domnului.



Palma Maicii Domnului (Salvia)



Această plantă este cunoscută mai ales ca „Salvia”, planta medicinală folosită la ceaiuri şi în medicina naturistă; se folosesc tinctura, ceaiul, pulberea, uleiul volatil, oteţul şi vinul de salvie în tratarea a diverse afecţiuni ale sângelui, diabetului, pielii şi bolii Alzheimer.



Brâul Maicii Domnului



Este o plantă care creşte în grădini şi parcuri; are o culoare verde deschis şi o formă interesantă de ghirlandă, întocmai ca brâul pictat în Icoana „Brâul Maicii Domnului”; frunzuliţele de formă ovală sunt ascuţite şi pot fi recunoscute dintr-o mie.



Părul Maicii Domnului



Mai este denumită şi „Adrianthum Capillus Veneris” şi este o plantă sălbatică care creşte pe suprafeţe pietroase; are frunzuliţe de formă ovaidală, aşezate sub formă de ciorchini.