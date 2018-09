Planta uitată de români. Este aur pentru sănătate!

În perioada comunistă, ricinul se cultiva la noi pe suprafețe întinse, însă astăzi puțini sunt cei care au auzit de această plantă și mult mai puțini sunt cei care mizează pe înființarea unei culturi de ricin în câmp.

În urmă cu doi ani, Ioan Conț, un fermier din Cluj-Napoca s-a încumetat să înființeze o plantație de ricin pe aproximativ un hectar și a povestit pentru Agrointeligența care sunt oportunitățile de piață pentru această cultură inedită.

“Și astăzi îmi aduc aminte cât de frumoase erau câmpurile de ricin în vremea copilăriei mele. În urmă cu doi ani am achiziționat sămânță de pe internet și m-am hotărât să mă apuc și eu să cultiv această plantă medicinală. Pentru tot ce înseamnă informații în ceea ce privește tehnologia de cultură m-am informat de pe internet. Deși nu am găsit prea mulți români care să cultive pe suprafețe mari de ricin, mi-am dat seama că nu am cum să dau greș. M-am gândit că dacă buncii mei reușeau acum o sută de ani să cultive această plantă, eu de ce nu aș putea”, a declarat pentru Agrointeligența Ioan Conț fermier din Cluj.

Ricinul este o plantă tropicală oleaginoasă, originară din India şi Africa. În prezent este cultivată la noi în ţară în scop ornamental, industrial şi medicinal.

Uleiul extras din seminţele de ricin are valoare terapeutică dar este folosit şi drept combustibil fiind solubil în alcool.

În uz intern este indicat în caz de constipaţie, parazitoze intestinale, iar în uz extern pentru alopecie, bătături, negi, papiloame, veruci, acnee, ulceraţii, cicatrici cheloide.

Administrare:

Uleiul din seminţe de ricin se extrage în laboratoare specializate şi se foloseşte în uz intern doar în doza recomandată de medic (datorită marii toxicităţi) sau preparate standardizate bine dozate, scrie csid.ro.

În uz extern se masează cu ulei din seminţe de ricin pielea în caz de acnee (fiind un bun agent antibacterian natural), alopecie (conţine acizi omega 3 importanţi pentru hrănirea rădăcinii firului de păr), pentru bătături, crăpături, negi, aluniţe se masează zona de 2-3 ori pe zi. Se pot îndepărta vergeturile (femeile gravide sau care au născut) prin masarea pe burtă şi coapse în fiecare zi; cicatricele rămase după o operaţie sau altă tăietură sau rană se pot vindeca lăsând o compresă înmuiată în ulei de ricin timp de câteva ore pe zi.