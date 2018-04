Planta care opreşte căderea părului. Cum s-o foloseşti pentru un efect garantat

Un nou ingredient revolutionar te ajuta sa ai un par mai frumos ca niciodata. Frunzele de Guava contin o multitudine de substante nutritive extrem de benefice pentru par, piele si unghii, si au efecte pozitive asupra multor organe interne.

Unul dintre motivele pentru care acestea sunt extrem de benefice pentru par este continutul bogat in vitamina B. Aceasta vitamina este esentiala pentru cresterea parului, imbunatateste aspectul pielii si repara celulele si tesuturile.



Frunzele de Guava sunt un ingredient principal in foarte multe produse de ingrijire a parului, insa dau randament maxim atunci cand sunt consumate ca atare. Ele se gasesc la magazinele de tip plafar, sub forma de capsule, ceai sau ulei esential. Daca sunt incluse in dieta ta zilnica, frunzele de Guava stopeaza caderea parului si stimuleaza cresterea.



Astfel, vei obtine o podoaba capilara mai deasa, dar si mai puternica. In plus, parul tau va avea o stralucire de invidiat. Nu va mai fi necesar sa utilizezi produse care contin substante chimice si tratamente scumpe, scrie bzi.ro. Spala-te pe par cu ceai din frunze de guava de doua ori pe saptamana si vei vedea rezultatele mai repede decat crezi. Tot ce trebuie sa faci este sa te speli inainte de samponare si sa lasi ceaiul se actioneze asupra parului timp de 20 de minute.