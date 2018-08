Plângerile penale continuă să curgă la Parchetul general, la 11 zile de la protestul diasporei

Numărul plângerilor penale după reacția violentă a Jandarmeriei la mitingul diasporei din 10 august continuă să crescă, la 11 zile de la evenimente, se arată într-un comunicat al Parchetului general.

Procurorii au înregistrat, până în prezent, 386 de plângeri depuse de protestatari împotriva jandarmilor, informează Parchetul General, care mai precizează că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au fost deschise, în urma violenţelor de la protestul din 10 august, 22 de dosare penale.

„În urma activităţilor desfăşurate până astăzi, 21 august 2018, în cauzele având ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestaţiei din Piaţa Victoriei din Bucureşti, au fost efectuate următoarele activităţi: În dosarul preluat de către Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie numărul plângerilor penale înregistrate a ajuns la 386, fiind efectuate în continuare activităţi privind identificarea persoanelor care au fost implicate în comiterea violenţelor", au precizat, printr-un comunicat de presă, reprezentanţii Parchetului General.

De asemenea, în dosarul înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de trei bărbaţi, acuzaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice (pentru doi dintre aceştia) şi respectiv furtul armei femeii jandarm (pentru cel de-al treilea). Cei trei sunt, în prezent, în stare de arest preventiv.

„La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au fost înregistrate 22 de dosare penale, într-unul dintre acestea fiind începută urmărirea penală in personam, pusă în mişcare acţiunea penală şi dispusă, totodată, măsura preventivă a controlului judiciar faţă de un inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ultraj. În celelalte 21 de dosare a fost începută urmărirea penală in rem sub aspectul săvârşirii uneia sau unora dintre următoarele infracţiuni: ultraj (17 cauze), lovire sau alte violenţe (o cauză), distrugere (o cauză), instigare publică (o cauză), incitare la ură sau discriminare (o cauză), tulburarea ordinii şi liniştii publice (o cauză), furt calificat (o cauză) şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (o cauză)", mai arată Parchetul General.

În cadrul unei declaraţii de presă susţinute duminică, ministrul Afacerilor Interne a anunţat că, în urma violenţelor de la mitingul din 10 august, au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a anunţat că sunt cercetate 20 persoane, dintre care trei au fos arestate şi două sunt sub control judiciar

„Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar două puse sub control judiciar. Poliţia şi Jandarmeria vă asigur că au lucrat în toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, însă au avut la dispoziţie doar două zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informaţii şi date obţinute în aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiţi de filmări", a declarat ministrul Afacerilor Interne.