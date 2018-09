Plângerea lui Orban, contra lui Dăncilă, clasată de DIICOT. Fapta de înaltă trădare nu există

Redăm, în continuare, comunicatul DIICOT, în care se anunţă clasarea cauzei penale, întrucât fapta nu există:

"Urmare a interesului manifestat de către reprezentanţii mass-media cu privire la cauza penală ce are ca obiect sesizarea formulată de către d-nul Ludovic Orban împotriva d-nei Dăncilă Vasilica, prim-ministru al Guvernului României, Biroul de informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizat şi Terorism este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:





Prin ordonanţa din data de 27 septembrie 2018 procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus clasarea cauzei penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înaltă trădare(...) și de prezentarea, cu rea-credinţă, de date inexacte Parlamentului sau Preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului, privind responsabilitatea ministerială, republicată, întrucât faptele nu există", se arată în comunicatul remis realitatea.net.

Pe 3 iulie, Ludovic Orban a fost audiat la DIICOT în această cauză:

”Am fost citat de procurorul DIICOT care a început urmărirea penală in rem și voi comunica toate inofrmațiile. Sesizarea se referă la posibilitatea comiterii a patru infracțiuni posibile, printre care de uzurpare a funcției, de difuzare de informatii nepublice, de prezentare cu rea-credință de informații inexacte președintelui României”, a declarat Ludovic Orban, la sediul DIICOT.

Probele, sublinia liderul PNL, sunt exact informațiile pe care le-a avut la dispoziție din surse publice.

”Am pus la diaspoziția Parchetului informațiile pe care le cunosc. Probele sunt exact informațiile pe care le-am avut la dispoziție din surse publice. Indică necesitatea efectuării unei cercetări.Mă interesează ca faptele și circumstanțele în care s-au derulat aceste evenimente și decizii să fie cercetate. N-am propus o listă de martori (...) Nu pot sta cu mâinile în sân să văd că sunt afectate interesele României pentru interesele unui lider politic. Consider că există posibilitatea să se fi comis infracțiuni”, a mai precizat acesta, după audiere.

Liderul liberalilor a mai precizat că va pune la dispoziția procurorului informațiile pe care le cunoaște ”din media, din surse deschise”.

Care erau acuzaţiile

Șeful PSD, Liviu Dragnea, și premierul Viorica Dăncilă sunt acuzați de liberali de înaltă trădare în scandalul privind mutarea ambasadei României din Israel.

Plângerea a fost depusă de șeful PNL, Ludovic Orban, în luna mai. Acesta a declarat că ”sunt puse în pericol interese fundamentale ale României”.

Celelalte acuzații aduse Vioricăi Dăncilă sunt: uzurparea funcției publice, divulgare de informații nepublice și prezentarea cu rea-credință de date inexacte președintelui României în scopul ascunderii săvârșirii unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului.

La scurt timp, Ludovic Orban a anunțat că a depus această plângere pentru a sesiza ”lucruri grave”:

”O să vă spun din capul locului că această sesizare este facuta în calitate de cetățean al Romaniei și am facut acest demers pentru a sesiza lucruri grave. Ce se intampla riscă să distrugă orice urma de credibilitate a României, risca sa dinamiteze punți, de asememnea, riscă sa puna în pericol interese fundamentale ale Romaniei. Asta e firea mea, nu am putut sa stau sa vad cum România este făcuta praf. Am depus această sesizare pentru că eu cred că cineva trebuie să cerceteze aceste fapte, eu nu sunt procuror”, a spus Orban.