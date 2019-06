Plângere penală pe numele Viorică Dăncilă. "Dacă așa vor să dărâme Guvernul..."

Viorica Dancila, o nouă plângere penală

Liderii Partidului Național Liberal au anunțat marți că vor depune o plângere penală pe numele premierului Viorica Dăncilă. Motivul: premierul a recunoscut că nu a participat la redactarea bugetului pentru 2019 și nu și-l asumă.

Anunțul a fost făcut marți de senatorul liberal Florin Cîțu, care a precizat că se ia în calcul o plângere similară pe numele ministrului de Finanțe:

"Plangere penala pentru prezentarea in Parlament a unui buget cu date false. Astazi in BEX am propus si s-a aprobat formularea unei plangeri penale impotriva premierului Viorica Dancila.

Aceasta a recunoscut ca nu a participat la redactarea bugetului pentru 2019 si nu si-l asuma.

Ne uitam si daca avem toate argumentele pentru o plangere penala pentru Orlando Teodorovici pentru aceleasi motive".

Premierul Viorica Dăncilă a fost întrebată de jurnaliști, la conferința de la Parlament, cum comentează această plângere penală pe numele ei:

"Acest lucru nu ne mai miră, mai important este pentru ei decât un proiect de țară. E un mod defectuos de a aborda problema, oameni se așteaptă la proiecte nu la plângeri penale. Dacă așa vor să dărâme un Guvern...", a comentat Viorica Dăncilă.

În urmă cu exact un an, întrebată dacă îi este frică de o plângere penală, premierul Viorica Dăncilă a răspuns că „Orice om îi este teamă de o plângere penală".

Întrebarea a venit în contextul în care Liviu Dragnea anunțase că unele ONG-uri, împreună cu PNL și USR, discută depunerea unei plângeri penale la adresa premierului "pentru înaltă trădare". Tema de atunci era mutarea ambasadei României din Israel.