Plan anti-sărăcie, doar pe hârtie. Primăria București nu are soluții la criza locuinţelor sociale

Primăria Capitalei vrea să scape oraşul de sărăcie. O declară negru pe alb, într-un document oficial, numai că n-are habar cum să-i ajute pe nevoiaşi. Strategia care stă la baza unei viitoare hotărâri de consiliu local nu conţine soluţii concrete. Mai mult, primăria Bucureştiului habar nu are câţi oameni trăiesc sub cerul liber. Chiar spune că sunt sectoare, potrivit documentului oficial, în care niciun copil nu stă pe stradă. Dar, o echipă Realitatea TV a descoperit că realitatea dură contrazice cifrele din hârtia întocmită de primărie.

Pe site-ul Primăriei Capitalei a fost publicat un proiect menit să combată sărăcia, dar cifrele pe care e bazată strategia n-au nicio legătură cu realitatea. Potrivit Primăriei, sunt 5 mii de persoane fără adăpost în Bucureşti, DAR în sectoarele 2, 3 şi 6 nu sunt copii care dorm pe stradă. Nici măcar unul. Contrariată de o asemenea afirmaţie, o echipă Realitatea TV a mers în sectorul 3. În doar câteva minute a descoperit cum arată realitatea.

"Câţi copii sunt aici?"

"Dacă nu sunt o sută nu e niciunul. Am dormit pe stradă o săptămână"

Tot în sectorul condus de Robert Negoiţă, care nu are înregistrat niciun copil fără casă, găsim o altă familie care este obligată să trăiască pe unde apucă.

"Staţi cu copiii în stradă?"

"Daa, de patru ani de când am născut-o pe asta mică"

"În sectorul 3?"

"Da, în sectorul 3"

Socotelile primăriei arată, însă, că doar în sectoarele 1, 4 şi 5 ar exista 53 de copii care trăiesc în stradă singuri sau alături de familie.

În proiectele Primăriei Capitalei, aceşti oameni nu există. Deşi sunt mii. Şi locuiesc abuziv în case părăsite chiar în centrul Bucureştiului. O recunosc chiar ei, dar fără curajul de a vorbi în faţa camerelor. De frică să nu piardă şi puţinul pe care îl mai au.

Municipalitatea nu se grăbeşte să vină cu soluţii. Iar cei săraci s-au săturat să tot stea pe liste interminabile de aşteptare.

"Am unul din băieţi care este de 17 ani pe locul 9 la Primăria Sectorului 3. Domnul Negoiţă nu are case. Vedeţi blocul ăla gri, acolo locuiesc eu şi stă să cadă. Am făcut cereri pe la primărie, degeaba. Am făcut canalizarea pe cont propriu. Aici e un bloc care stă gol. În locul domnului Negoiţă i-aş lua pe ăştia, le-aş da două, trei, cinci camere şi le-aş zice aşa: în loc să cadă mai bine nu plătiţi 15 ani, dar puneţi blocul la punct".

Proiectul gândit acum de muncipalitate pentru a combate sărăcia e contestat de ONG-urile care luptă de ani de zile pentru cei rămaşi la mila sorţii.

"Desi in continutul proiectului e specificat ca locuirea pentru persoanele defavorizate social e o problema grava, in planul de actiuni nu regasim sintagma de locuire sociala... e bizar ca în acest proiect, PMB nu e trecuta ca fiind responsabila cu rezolvarea acestei probleme chiar daca e cel mai mare proprietar legal de locuințe din municipiu. Ce e mai grav e ca noțiunea de centru rezidential dispare", explică IRINA ZAMFIRESCU,

reprezentant Active Watch.

Deşi locuinţele sociale reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale Bucureştilor, de ani de zile niciun edil n-a reuşit să rezolve lista interminabilă de aşteptare.

Banca Mondială spune că 65.000 de români au depus cereri pentru a obţine o locuinţă socială, în timp ce în ultimul deceniu s-au construit doar 400 de locuinţe sociale anual. Înainte de 2007, ritmul era mai alert şi se realizau 2.000 de locuinţe anual. Ţara noastră are cel mai prost raport din Uniunea Europeană la capitolul locuinţe sociale la numărul de locuitori: 8,5 case la 1.000 de români.