Cum arată plămânii unui fumător? Imaginile care te vor convinge să te laşi de fumat

Plamanii unui fumator. Imaginea care te va convinge sa renunti la tigari

Plămânii unui fumător, imagini şocante: Imaginile care te vor determina să renunţi la ţigări! Cum arată plămânii unui fumător?

Plămânii unui fumător, imagini şocante:Chinezii au vrut sa demonstreze ca doua pachete de tigari sunt de ajuns pentru a-ti distruge plamanii. Fumatul omoara in fiecare an milioane de oameni, iar cifrele sunt in continua crestere.

Plămânii unui fumător, imagini şocante: Experimentul

Pentru a demonstra efectul devastator pe care tigrile le au asupra plamanilor, doi cercetatori chinezi au prelevat organe de la porci si au comparat rezultatele. Un plaman a fost conectat la un aparat care pompa aer si fumul rezultat din tigara.

Cu aceasta metoda, plamanul sanatos a “fumat” doua pachete de tigari. Doctorii au comparat apoi plamanul sanatos cu cel de fumator. Rezultatele sunt absolut socante si ar trebui sa fie de ajuns pentru a-i convinge pe fumatori sa renunte la acest viciu criminal.

Plamanii intoxicati de fum si-au schimbat foarte repede culoarea. Nicotina si zecile de substante chimice din fumul de tigara s-au depus pe peretii interiori, iar asta face imaginile foarte greu de privit. Imaginati-va cum arata plamanii unui fumator inrait…