Caz şocant în Timişoara: Doi tineri acuzaţi că adoptau pisici pentru a le ucide

Mobilizare generală pe Facebook, între iubitorii de animale, după ce două pisici date spre adopție unui tânăr au fost găsite moarte. Oamenii îl acuză pe bărbatul în vârstă de 22 de ani dar și pe iubita acestuia că ar fi responsabili de moartea animalelor. Polițiștii timișeni anunță că au început o anchetă și l-au chemat pe tânăr la audieri.

Totul a pornit de la postarea unei timișorence, pe Facebook. Tânăra a povestit că a dat tânărului în vârstă de 22 de ani doi pui de pisică, în adopție, în 12 iunie. A păstrat o perioadă legătura cu el, spune ea, însă după aceea bărbatul nu a mai răspuns la mesaje și a blocat-o. Timișoreanca povestește că a mers la locuința tânărului și acolo a găsit mort unul dintre puii de pisică, iar altul într-o stare foarte gravă și un al treilea, care nu provenea de la ea, în agonie. Postarea a devenit rapid virală adunând peste 1.600 de share-uri și 450 de commenturi în numai câteva ore. Povestea a ajuns și la urechile polițiștilor din Timișoara care au început o anchetă. Ei l-au chemat, joi, pe tânărul de 22 de ani la audieri și spun că, de fapt, ar fi vorba despre doi pui de pisică morți. Acesta le-a povestit că muta mobilă în locuință, iar la un moment dat un dulap ar fi căzut peste pisici.

„În cursul zilei de astăzi polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 22 de ani ar fi ucis două pisici pe raza municipiului Timișoara. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schingiuirea sau uciderea animalelor, iar polițiștii efectuează în continuare cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurările producerii incidentului urmând ca la definitivarea acestora să fie propusă soluția corespunzătoare către parchet”, spune Ionuț Sîrbu, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.

”Astăzi am avut șocul vieții mele. În data de 12.06.2018 am dat în adopție 2 pui de pisică individului Lucian Lițoiu. Astăzi m-a blocat pe Facebook și nu mi-a răspuns la telefon. Mi s-a părut foarte suspect și acum seara m-am dus la el acasă. Când am intrat în apartament era el cu prietena lui, așa am cunoscut-o și pe individa aceasta, Nicoleta Borzan, care lucrează la Animax în Iulius Mall!!! Motănelul alb cu portocaliu era lat pe parchet cu membrul anterior drept rupt, mucoase cianotice, lângă acesta zăcea un alt pisic alb cu portocaliu care ori era mort ori în agonie!!! Pe pisicuța mea alb cu gri nu am văzut-o niciunde. Când i-am întrebat unde este, mi-a răspuns individa ca doar una au primit, adică pe cea alb cu portocaliu. Evident că mi-am ieșit din fire și urlând la ei, mi-au spus că a murit, inițial că au găsit-o moartă și ulterior mi-au spus că a picat dulapul pe ei!!!! Au ținut-o dintr-o minciună în alta. Mi-au spus că au îngropat-o afara, ca să mi-o scoată ulterior moarta din bucătărie într-o pungă de gunoi!!!!! Ăștia sunt niște monștrii, niște psihopați!!!! Aaaa și cică ea m-a blocat că avea impresia că îi fac avansuri prietenului ei, în condiția în care eu împreuna cu soțul meu am fost să ducem puiuții! Că de ce am mers să duc pisicile în absența ei! Cert este că o pisică este moartă și ua este acum internată în stare critică! Să repet că Nicoleta Borzan lucrează la Animax în Iulius Mall!!! În ce lume trăim?!!!! Am atașat toate discuțiile cu individul Lucian Lițoiul și vă rog să distribuiți masiv, să nu ajungă și alte animăluțe victimele acestor nemernici! Am înțeles și că frecventau des cafeneaua La Pisici, nu vreau să mă gândesc câte pisici au adoptat de acolo și ce au făcut cu ele!!! În urma necropsiei a reieșit: hemoragie internă, hematom pe cord, ficat și rinichi!”, a scris Sara Makki-Casavela, pe contul său de Facebook.

Sursa: Tion.ro