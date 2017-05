Ping pong cu rachetele Patriot. Ministrul Apărării: Sunt o variantă, dar nu s-a luat încă o decizie

Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a declarat, duminică, la TVR1, că sistemul de rachete Patriot este una dintre posibile soluții avute în vedere pentru apărarea antiaeriană deoarece este un "sistem încercat în luptă" și cu "preț echilibrat", dar încă nu a fost luată o decizie în acest sens. Anunţul vine la câteva zile după ce un oficial al ministerului a anunţat că România va cumpăra un astfel de sistem, pentru apărarea antiaeriană.

"Aceste rachete Patriot de care s-a discutat în ultimele zile este apărarea antiaeriană care este extrem de importantă pentru România în acest moment. Patriot este una dintre posibilele soluții pe care le avem în vedere, este un sistem foarte bun, este un sistem încercat în luptă, un sistem care, din estimările noastre actuale, are un preț echilibrat. Aș vrea să specific de la bun început, am discutat până acum și vom discuta de apărarea antiaeriană cu niște cerințe operaționale care să răspundă categoriilor de forță, nu avem încă luată o decizie în acest sens", a afirmat Leș, potrivit Agerpres.

El a spus că sunt "aproximativ 2-3-4 soluții mondiale" pentru acest tip de apărare antiaeriană, adăugând că nu fiecare țară produce astfel de sisteme. Întrebat despre criticile aduse acestui sistem că ar fi prea vechi, ministrul Apărării a subliniat că specialiștii și tehnicienii din cadrul MApN vor fi cei care vor spune care sistem corespunde cerințelor.

"Eu nu am discutat în acest moment de un anumit sistem, discutăm de apărarea antiaeriană și toți specialiștii și tehnicienii din cadrul MApN, din categoriile de forță, vor fi cei care vor spune că acest sistem sau alt sistem vor corespunde cerințelor stabilite de către categoriile de forță. Acest sistem nici nu este pentru apărare antibalistică, ci este vorba de un sistem de apărare antiaeriană împotriva tuturor avioanelor posibile. Așa și apărarea împotriva rachetelor de croazieră e un alt lucru. La momentul la care vom avea o soluție în această direcție, venim și o anunțăm public pentru că până la urmă asta este intenția noastră, să fim extrem de transparenți", a adăugat Leș.

Ministrul a subliniat că pentru achizițiile care depășesc 100 milioane de euro trebuie aprobarea Parlamentului și în acest sens a trimis o scrisoare forului legislativ pe care a susținut-o în fața comisiile de specialitate.

"În urmă cu o lună de zile am trimis la Parlament și am avut în memorandum în Guvern cu prezentarea acestor 8 programe de înzestrare majoră care sunt cuprinse și în o hotărâre a CSAT: discutăm despre apărare antiaeriană, despre corvete, achiziția de corvete, despre C4I care înseamnă comandă-control, parte de senzoristică, MLRS sunt rachetele cu bătaie foarte lungă, transportoare multifuncționale 8x8, 4x4 blindate. Aceste scrisori au fost trimise la Parlament, am susținut aprobarea acestora în Parlament în comisiile de specialitate.

Așteptăm ca aceste scrisori să ne revină la MApN ca să putem porni aceste programe, aceste proceduri", a mai spus Leș. Legat de achiziția de corvete, Leș a susținut că acest program nu s-a oprit, ci se așteaptă aprobarea Parlamentului. "Discutăm de o sumă care depășea un miliard de euro vizavi de aceste corvete.

Acest program nu s-a oprit, Statul Major al Forțelor Navale are nevoie de o astfel de modernizare, de o astfel de tehnică nouă.

După ce o să avem aceste scrisori, o să pornim și o să vedem care este soluția cea mai potrivită. Bineînțeles, conform programului de guvernare, este o chestiune la care țin enorm de mult, să vedem cât din aceste programe noi dorim să le pornim începând din acest an, pentru că niciunul nu se va finaliza în acest an, astfel de produse nu le găsești pe rafturile magazinelor, trebuie să le comanzi, cât vom reuși să integrăm și în industria noastră de apărare", a mai spus Gabriel Leș.