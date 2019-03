Ping-pong cu bugetul pe 2019. PSD, replică tăioasă pentru Iohannis

Nici n-a terminat bine Klaus Iohannis de rostit discursul la Cotroceni că PSD a și venit cu o reacție. "Iohannis minte din nou", spun social-democrații, într-o nouă postare pe Facebook.

"IOHANNIS MINTE DIN NOU: Spune că bugetul propus de PSD e cel mai prost. Dar Iohannis a aprobat bugetul lui Cioloș în 2016 care prevedea mai puțin cu 16 miliarde lei la Sănătate și mai puțin cu 10 miliarde lei la Educație. Spune că în 2019 e cu 1 miliard mai puțin la comunitățile locale. În realitate, autoritățile locale au primit cu 4,6 miliarde în plus. Deci e cu plus, nu cu minus, domnule Iohannis! Spune că s-au dat prea mulți bani la partide, dar nici PNL-ul lui Iohannis, nici USR-ul lui Cioloș nu au venit să dea surplusul înapoi la bugetul de stat! Și nu spune că PNL-ul său a cerut în 2018, în Parlament majorarea bugetelor partidelor. Spune că s-a alocat mai puțin pentru investiții. Dar în realitate, bugetul pe 2019 prevede cu peste 15 miliarde în plus la investiții. Bugetul blocat de Iohannis prevede cele mai mari alocări din istoria României pentru Sănătate", spun social-democrații, într-o postare pe Facebook.



"Adevărul este însă unul singur: copiii nu și-au putut primi alocațiile marite de la 1 martie, iar comunitățile locale nu au putut începe investițiile pentru că Iohannis a contestat degeaba bugetul la Curtea Constituțională. Primul președinte din istoria României și probabil din lume care a blocat bugetul propriei țări!", mai spun aceștia.

Reacția PSD vine la doar câteva minute după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că va retrimite în Parlament Legea Bugetului pentru 2019 "pentru corectură și îmbunătățire".