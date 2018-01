Pierdere mare! Celebrul istoric și academician român a fost găsit mort în mașină!

Veste neagră! Cunoscutul ustoric și academician român a încetat din viață.

Cunoscutul istoric si academician Nicolae Edroiu s-a stins din viata, miercuri, chiar in fata Institutului de Istorie "George Baritiu” din Cluj-Napoca.

Potrivit clujulcultural.ro, Edroiu, in varsta de 78 de ani, a murit in urma unui infarct. El a fost gasit in masina, la ora 17.30, intr-o pozitie neobisnuita.

Medicii de la SMURD veniti la fata locului au intervenit cu manevre de resuscitare, insa nu au mai putut face nimic pentru academician.

Prof. univ. dr Nicolae Edroiu era membru corespondent al Academiei Romane.

Din noiembrie 2007 era directorul Institutului de Istorie „George Baritiu” al Academiei Romane din Cluj-Napoca.