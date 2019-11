Cristian Popescu Piedone, audiat în Dosarul "Colectiv", la 4 ani de la tragedie

Fostul primar Cristian Popescu Piedone a fost audiat în procesul Colectiv. Pentru prima dată, după patru ani de la tragedia din localul bucureştean, fostul edil a dat explicaţii în instanţă şi şi-a susţinut nevinovaţia.

"Exista un vid legislativ", "legislatia actuala este primitiva", "legea stabilea obligatii fictive in sarcina primariei", iar "80% din baruri si cluburi din Romania nu au autorizatie ISU" - sunt o parte din declaratiile pe care fostul primar al Sectorului 4 le-a facut, joi, la audierea in dosarul Colectiv.



Audierea fostului primar are loc dupa ce judecatorul Mihai Balanescu a terminat, joi, de audiat toate partile civile din acest dosar.







Piedone este acuzat in acest caz de abuz in serviciu, legat de modul in care au fost eliberate acordurile si autorizatiile de functionare ale clubului Colectiv. Audierea lui Piedone a durat aproximativ doua ore si nu a fost lipsita de incidente.



Unul dintre inculpati, Costin Mincu, a insistat cu mai multe intrebari si a fost sanctionat cu doua amenzi de cate 2.000 lei, in total 4.000 lei, de judecatorul Mihai Balanescu.



Totul a inceput dupa ce Mincu a primit o amenda de 2.000 lei pentru ca insista pe o intrebare, considerata neutila de magistrat. "Nu mai am nicio intrebare. Ce intrebari sa mai am", s-a revoltat Mincu. Judecatorul i-a replicat impaciuitor: "Haideti, nu va suparati acum. Nu e cu suparare aici".



Pentru ca a contiuat vociferarile a primit si a doua amenda.



Mincu a mai fost amendat, joi, cu 2.000 lei, alaturi de ceilalti doi patroni de la Colectiv, pentru ca l-a recuzat pe judecatorul Mihai Balanescu. In total, toate trei amenzile sunt de 6.000 de lei.



Apararea lui Piedone



In timpul audierii, Piedone a insistat pe faptul ca el, in calitate de primar, nu putea sa verifice autorizatiile PSI - de securitate la incendiu ale agentilor economici, in momentul emiterii acordului de functionare si ca legislatia era haotica.



