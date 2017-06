Bucuria copiilor! Piața jucăriilor a explodat în ultimii ani

Vești bune pentru copii, de 1 iunie! Au acces la cea mai bogată ofertă de jocuri și jucării de după 1989.

Piața jucăriilor se îndreaptă spre un maxim istoric în 2017, pe fondul creșterii susținute a cererii, relevă un studiu realizat de KeysFin, pe baza datelor oficiale comunicate de producătorii şi comercianţii de jocuri și jucării.

Potrivit studiului citat, numărul firmelor care produc sau comercializează jucării pe piața românească a crescut semnificativ în ultimii ani. Astfel, dacă în 2010 erau înregistrate 262 de societăți comerciale, în 2015 s-a ajuns la 312 companii. Dintre acestea, 117 erau producători, iar 195 comercianți de jocuri și jucării. Și numărul mediu de angajați din acest domeniu a avansat puternic, de la 1653 angajați în 2010 la 2951 de salariați în 2015.

„Piața jucăriilor se află pe un trend pozitiv în ultimii ani, în legătură directă cu cererea tot mai mare de astfel de produse", spun analiștii de la KeysFin.

„Creșterea veniturilor populației, în cazul familiilor cu copii, a fost exploatată în mod eficient de producătorii și comercianții de jucării, dovadă promovarea susținută, pe toate canalele (TV, radio, presă scrisă, internet, magazine, publicitate stradală etc.). Politicile de marketing au devenit tot mai eficiente, iar rulajul a crescut semnificativ, pe fondul lansării tot mai multor produse la modă (personaje din filme si seriale, lansări de jocuri etc.) și a dezvoltării unui calendar de evenimente dedicate (spectacole, festivaluri, concerte, etc.). Avem inclusiv canale TV dedicate copiilor, unde se promovează jocuri și jucării", explică aceștia.

Așa s-a ajuns ca cifra de afaceri din producția și comerțul de jucării să atingă nivelul de 715,8 milioane de lei în 2015, de peste 4 ori mai mare fată de 2010 (179,3 milioane lei). Și profitabilitatea sectorului a avansat spectaculos, de la 11,3 milioane lei în 2010 la 72 milioane lei în 2015.

Potrivit estimărilor, evoluția pozitivă a continuat și în 2016, iar 2017 va marca un adevărat record. „Datele preliminarii pe care le avem susțin trendul de creștere susținută a acestei industrii, pe fondul avansului economic semnificativ", spun experții.

CINE FACE JOCURILE ÎN PIAŢA JUCĂRIILOR

Cel mai important jucător din comerțul cu jucării din România este Jumbo EC.R SRL. Deși are numai șapte magazine, în București, Pitești, Ploiești, Timișoara, Arad și Oradea, filiala firmei originare din Grecia a raportat o cifră de afaceri de 217 milioane de lei în 2015, cota piață depășind 40%. Potrivit presei, compania urmează să deschidă alte două magazine în această vară, în Constantă și Suceava.

Jumbo a deschis primul magazin în 2013, intrând pe piață cu unități de tipul hipermarketurilor. Pe lângă jucării, Jumbo co¬mer¬cializează și produse pentru îngrijirea copilului, rechizite, produse de sezon, decorațiuni și pro¬duse pentru locuință.

În topul comercianților de jucării, retailerul Jumbo este urmat de Intertoy Zone, cu afaceri de 117 mil.lei în 2015, Lego România (75,5 mil.lei), Noriel Impex (35,9 mil.lei), Brick Depot (13 mil.lei), J&M (11,7 mil.lei), Netzah Game (11,3 mil.lei) și Tritex Design (9,5 mil.lei).