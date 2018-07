Petrişor Peiu: Insurecţia lui Viktor Orban - Ungaria se întoarce spre Unchiul Sam

Viktor Orban

Guvernul lui Viktor Orban a declansat un ambitios program de inzestrare a armatei ("Zrinyi 2026"), propunandu-si sa detina "cea mai mare armata din regiune (?) ", confom subsecretarului de stat pentru aparare, Szilard Nemeth, scop pentru care este gata sa aloce nu 2%, ci chiar 3% din PIB acestui sector!

Nemeth, fostul primar din Csepel, caricaturizat pentru stilul sau gregar la Budapesta (un fel de Zaroni local), este proaspat numit adjunct al primului militar ministru al Apararii din ultimii 25 de ani, generalul Tibor Benko, fost sef al statului major maghiar.

In timpul vizitei recente a lui Orban la Berlin, hiper-activul ministru de externe al sau, Szijjarto, a reusit, se pare, sa o convinga pe Ursula von der Leyen (ministrul apararii in guvernul Merkel) ca Germania sa finanteze un centru regional de comanda multinational NATO in Ungaria, in care sa fie reprezentate Ungaria, Slovenia, Slovacia si Croatia. Cu sprijinul Germaniei, Orban a propus la summit-ul NATO din acesta luna infiintarea respectivului detasament de comanda, care sa ofere Budapestei pozitia de lider regional in centrul flancului estic al aliantei.

