Petrișor Peiu: România lui Moș Teacă, bit cu bit

Mos Teaca nu mai este personaj de bancuri, nu mai radem de ei ca se strang cate cinci sa insurubeze un bec. Mos Teaca omoara oameni. Cazul Caracal ne-a aratat acest lucru fara putinta de tagada, scrie Petrișor Peiu pentru Ziare.com.

O armata infiintata pentru a-i pazi pe cetatenii Romaniei s-a transformat intr-o entitate monstruoasa auto-suficienta, care se hraneste zilnic cu unicul scop de a se admira in oglinda. Nimic si nimeni in afara propriei bunastari nu mai conteaza, nici interesul national, nici scopul initial al oricareia dintre institutiile de "forta", nimic.

Romaniei ii revin 242 de ofiteri de politie la fiecare 100.000 de locuitori, ceva mai putin decat media europeana, care este de 318 ofiteri la 100.000 de locuitori. Avem, adica, aproape 50.000 de ofiteri de politie. E mult, e putin? Ponderile cele mai mari ale ofiterilor politisti se regasesc in Cipru (573 de ofiteri de politie la 100.000 de locuitori), Malta (505), Grecia (492) si Croatia (490 de ofiteri de politie la 100.000 de locuitori), iar ponderile cele mai mici in Finlanda (137), Danemarca (186), Suedia (203), Marea Britanie (212) si Romania (242).

Ce constatam din graficul de mai sus: efective impresionante au, in general in Europa, statele cele mai ineficiente si mai corupte: Cipru, Grecia, Croatia, Letonia, Italia, Portugalia, Ungaria, iar prezenta cea mai discreta a politie o gasim in statele sigure si "cuminti" din nordul continentului, precum Finlanda, Danemarca si Suedia. Romania si Polonia printre statele cu politisti putini indica o anormalitate, explicabila probabil prin putinatatea resurselor.

