Petrișor Peiu: Orlando i-a plantat PSD-ului în dulap un schelet de 300 de milioane de euro

Pentru a-si sarbatori castigarea glorioasei pozitii de secund al Vioricai Dancila, Eugen Orlando Teodorovici si-a facut cadou o banca. O banca de peste 300 de milioane de euro, scrie Petrișor Peiu pentru Ziare.com.

Intr-o tara in care toata lumea se ocupa de justitie de dimineata pana seara, se pare ca nimeni nu a observat cum doi oameni au planuit si au executat, intr-un mister absolut, in numele si pe banii statului, cea mai suspecta si netransparenta tranzactie a anului. Intr-o tara in care pana si cumpararea de mobilier de birou de catre cea mai mica primarie este vizibila pentru oricine, fiind afisata pe portalul on-line www.e-licitatie.ro, ministrul de Finante si presedintele unei banci a Ministerului de Finante, ei doi, au decis sa cumpere o banca privata, fara nicio apasare, fara nicio justificare.

La doar o luna de la palma pe care romanii i-au dat-o PSD-ului la alegerile din 26 mai, copilul teribil al partidului de guvernamant bifeaza o tranzactie care ilustreaza deplin haosul care domneste in administratia romaneasca de sub guvernul Dancila.

Dupa cum stim, in ultimii 10 ani, in sudul continentului s-a prabusit o tara, Grecia. Ei bine, dramatica si ireversibila afundare a economiei grecesti ne-a prins cam impanati de tot soiul de participatii ale firmelor elene in tara noastra, de la firma OTE care detinea fostul Romtelecom (actualul Telekom), pana la nenumaratele banci cu actionari din stirpea lui Pericle. Si daca nemtii de la Deutsche Telekom au inghitit OTE pe nemestecate, cu bancile grecesti situatia era mult mai complicata, creditorii internationali impunand o restructurare masiva a portofoliilor acestora, incluzand vanzarea participatiilor din strainatate ale bancherilor greci. Si asa au aparut francezii de la Credit Agricol in loc de Emporiki, asa l-au lasat clujenii de la Banca Transilvania pe miliardarul Latsis fara Bancpost si tot asa a aparut pe lista de vanzare si Banca Romaneasca, detinuta de catre odinioara cea mai mare banca a balcanilor, NBG-National Bank of Greece.

Articolul integral pe Ziare.com