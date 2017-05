Petrecăreții din Mamaia vor fi invidioşi când vor vedea cât cheltuie acest cuplu din Marea Britanie

Cuplul format din Kirsty Bertralli, fostă Miss UK, şi soţul său, Ernesto, are o avere estimată la 12 miliarde de euro. Cei doi deţin un yacht în valoare de 120 de milioane de lire euro, acesta fiind cea mai mare ambarcaţiune de agrement construită în Marea Britanie.

Familia a petrecut iarna într-o luxoasă locuință de sticlă, evaluată la 24 de milioane de euro. Kirsty Bertralli spune că viaţa ei este “uluitoare” şi dacă luăm în considerare pozele pe care le postează în social media – cu familia, prieteni, petreceri sau vacanţe - nu o poate contrazice nimeni, araăt B1.ro.

Jumătatea feminină a cuplului britanic a primit titlul Miss UK în 1988, dar nu s-a născut în sărăcie. Acum, împreună cu soţul său Ernesto deţine o avere estimată la peste 12 miliarde de euro, cei doi fiind cu mult mai înstăriţi decât Regina Marii Britanii, care nu deţine „decât” o avere estimată la 391 milioane de euro! Averea lor se bazează pe câştigurile din afacerea dezvoltată de familia lui Ernesto, în domeniul biotehnologiei şi al farmaceuticelor.

Cuplul are trei copii şi cu toţii şi-au petrecut mare parte din iarna în casa de vacanţă pe care o au într-o staţiune din Elveţia. Acolo au un lac, un garaj subteran dar şi un heliport. Locuinţa deține și două bucătării – una pentru chef-ul care se ocupă de cele mai multe mese şi alta pentru Kirsty, care găteşte de trei ori pe săptămână.

Familia are și o altă locuinţă de vacanţă, pentru perioada verii, pe malul lacului Geneva. Reşedinţa de la Londra, în valoare de 10 milioane de lire sterline are propria sală de gimnastică şi o sală de cinema.

Yacht-ul deţinut de cei doi Bertralli este cea mai mare ambarcaţiune de agrement construită vreodată în Marea Britanie şi este acum cel mai important spaţiu pentru organizarea de petreceri a familiei. Îşi petrec câteva luni pe an pe acest vas, care are un echipaj de 30 de persoane. Cele mai recente excursii au inslus destinaţii ca Alaska, Indonezia şi Caraibe.

Să mai spunem că petrecerea organizată când Kirsty a împlinit 40 de ani a costat nu mai puţin de 2,5 milioane de lire sterline! Înainte de a se căsători, ea s-a consacrat în lumea muzicală, fiind - printre altele - producătoarea celui mai important hit al formaţiei britanice All Saints, "Black Coffe". A luat o pauză de la cariera muzicală când a devenit mamă, dar în prezent înregistreză la Londra un nou album.