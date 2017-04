Petre Daea, inegalabil: Nu mă interesează guițatul porcului, ci porcul tăiat de 110 kilograme

Programul 'Carne de porc din fermele românești' a fost făcut pentru a spori efectivele de animale și a avea în țară consumatorul pentru cultura de porumb, mai ales că în prezent în România există numai doi porci la hectarul de porumb, susține ministrul Agriculturii.

"De această specie nu ne-am ocupat. Nu s-a dat sprijin, piața s-a deformat, embargoul cu Rusia a făcut presiune pe piață, am pierd din punct de vedere al competitivității, iar efectivele de animale au scăzut. Iată de ce am realizat programul 'Carne de porc'. Ce facem cu acest program? În primul rând doresc să îi aducem în situația de a supraviețui pe crescătorii de suine. Din 357 de ferme autorizate în România, care produc 4,3 milioane de carcase, înțelegând porci grași aduși în fața cuțitului și carcasă clasificată dată la consum, sunt într-o situație extraordinar de grea peste 120 de asemenea complexe. 257 dintre acestea au putut să acceadă la subvenția pe care noi am dat-o în acest an, subvenție care în fond înseamnă recuperarea unor cheltuieli pe care ei le fac, de aceea ne ducem cu acest program pentru a-i duce la linia de plutire", a declarat, joi, la Antena 3, Petre Daea.

Șeful MADR a precizat că programul a fost făcut pentru a crește efectivele de porci și a păstra în țară producția de porumb, la această cultură România ocupând prima poziție la suprafața cultivată și locul doi la producția realizată, după Franța. "Crescătorii așteaptă acest program.

Programul l-am făcut împreună cu ei, a fost lansat de președinte (Liviu Dragnea, președintele PSD — n. r.) în perioada campaniei electorale, pentru a realiza două lucruri: a spori efectivele de animale și a avea în țară consumatorul pentru cultura de porumb. Păi, este posibil ca astăzi în România să ai doi porci la hectarul de porumb?! Și atunci nu mai pleacă porumbul în exterior, se consumă aici. Cresc efectivele de animale, crește cantitatea de carne, piața este asigurată din produse proprii, porumbul este consumat", a mai spus Daea.

Întrebat dacă nu este mai mare tentația producătorului de porumb de a exporta acest produs pentru a obține un preț mai bun decât cel de pe piața internă, ministrul a replicat dur: "Nu, nu, nu, nu! Nu este acest lucru.Păi, vedeți că după aceea îl importă. Nu-i adevărat! Îl consumă în interior".