Petre Daea, inegalabil despre roşii: Ele, prin calitate, s-au impus în preferinţe. Sunt în plin rod

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat, joi, că în cadrul programului guvernamental "Tomate 2017" s-au înscris până în prezent 6.816 de beneficiari, iar la acest moment pe piață se vând roșii românești în 12 județe, scrie Agerpres.

"Este un program guvernamental pe care l-ați prezentat în Parlament, pe care îl avem susținut cu sume bugetare în bugetul ministerului și care se concretizează la această dată în 6. 816 beneficiari. Dintre aceștia, 4.200 au plantat, înțelegând prima recoltă, în această perioadă de extrasezon. Din totalul de 4.200, la 2.066 de beneficiari tomatele sunt în plin rod, iar pe piață au ieșit 106 beneficiari. Deși am avut un an mai dificil, cu un prag termic mai scăzut, totuși, cum spuneam, și eu dau date exacte și cifre care să confirme realitatea, spuneam că, într-un an cu temperaturi scăzute, am reușit să avem un avans de recoltă cu 11 zile", a declarat Petre Daea, în deschiderea ședinței de Guvern. Ministrul Agriculturii a adăugat că, în prezent, se vând în 12 județe tomate românești. "Ele, prin calitate, s-au impus în preferințele consumatorilor, față de importuri. Vom avea în continuare mai multe produse din toate județele în care noi suntem în desfășurare cu acest program", a spus Daea.

Ministrul Agriculturii a precizat că prețul diferă de la o zonă a țării la alta, dând drept exemplu zona Arad unde un kilogram de roșii costă șase lei, iar la București 12 lei.