Petre Daea: Eu când cad din pom, prima dată mă uit să văd dacă am coaste rupte. Abia pe urmă zbier

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, continuă seria declaraţiilor amuzante. Într-un interviu pentru Agerpres, ministrul îşi mărturiseşte singurul regret: „Îmi pare rău că noaptea nu este zi“. Apoi, în locul unui banal răspuns de tipul „aştept rezultatul analizelor“, Petre Daea a găsit o formulă mult mai plastică: „Eu când cad din pom întâi mă uit dacă am coaste rupte, pe urmă mă scutur şi abia pe urmă încep să zbier, nu zbier înainte“.

Ministrul Agriculturii susţine că temperaturile scăzute din ultima perioadă au pus în pericol culturile agricole.

"În momentul apariţiei fenomenelor negative impulsul de moment a fost de dezastru. Când am spus atunci că e mai mult bine decât rău, în acea perioadă solurile României sufereau de lipsa apei. Erau suprafeţe din sudul ţării care aveau un deficit de peste 1.500 mc de apă la hectar. Era secetă pedologică. S-a mai menţinut această situaţie şi în interiorul arcului carpatic, în Transilvania. Vreau să vă spun că nu am văzut oul când am ciocnit la Paşte, pentru că mă uitam pe cer să văd dacă nu cumva începe să plouă. Am străbătut partea de sud a ţării şi am văzut că plantele sufereau de lipsa de apă. Şi ploaia a venit la timp. A salvat cerealele păioase în România, a salvat rapiţa şi toate culturile însămânţate în toamnă, care crescuseră şi îşi măriseră consumul de apă datorită masei vegetative", a spus Petre Daea.