PETIȚIE pentru modificarea CODULUI FISCAL: „Revoluția fiscală” îngroapă sectorul independent

Actori, regizori, scriitori, ilustratori, traducători şi fotografi au semnat o petiţie online în care îşi anunţă decizia de a nu depunde declaraţia 600 în acest an pentru că „îngroapă sectorul independent”, solicitând modificarea Codului Fiscal. Aceștia susțin că anunțul premierului Viorica Dăncilă prin care se va renunța la formularul 600 nu ajută la nimic.

Printre aceştia se numără actriţele Oana Pellea şi Dorina Chiriac, regizorul Eugen Jebeleanu, scriitorii Ioana Nicolaie, Veronica Niculescu şi Alex Tocilescu sau producătorul de film Ada Solomon.

Semnatarii petiţiei, lucrători culturali din zona independentă, au decis să îşi asume riscurile financiare aferente şi să nu depună declaraţia 600, în semn de protest faţă de prevederile noului Cod Fiscal (Ordonanţa de urgenţă 79/2017).



„O facem în semn de protest față de prevederile noului Cod Fiscal (Ordonanța de urgență 79/2017), prevederi cărora le corespunde declarația 600 și care, în ceea ce privește domeniul nostru, sunt profund neechitabile, aberante și vădind necunoașterea naturii activităților independente, neprofesionalism și un dispreț cu totul excepțional la adresa cetățenilor acestei țări.Recentele afirmații ale membrilor Guvernului Dăncilă despre amînarea sau eliminarea declarației 600 nu schimbă cu nimic problema: eliminarea formularului nu anulează cu nimic sistemul absurd de taxare fiscală a independenților”, se arată în petiție.

Care sunt costurile?

„Astfel, la nivelul actual al prețului plătit per pagină tradusă, valoarea contribuțiilor minime obligatorii într-un an reprezintă, pentru un traducător, echivalentul a 800 de pagini de literatură, fie ea și a unui autor de Nobel, a lui Hemingway sau Nabokov.Pentru un actor nevedetă sau în primii 10 ani de activitate, contribuțiile minime obligatorii anuale reprezintă onorariul pentru 18 spectacole în București și 40 de spectacole la Tîrgu-Mureș. Majoritatea acestor actori nu sunt și angajați. Cu toții, și traducătorii, și actorii, și profesioniștii din film, și jurnaliștii etc. riscă accidente și boli profesionale nerecunoscute ca atare în cazul independenților. Iar în timp ce unii dintre noi sunt puși în fața generoasei opțiuni de a rămâne neasigurați la sănătate, alții - cei angajați sau pensionari - se presupune că au capacitatea unică de a beneficia de două ori de același serviciu medical, ei plătind asigurarea de două ori. Dedublarea ține, se pare, de condiția de cetățean român”, se mai arată în petiție.

