A MURIT o legendă a muzicii punk, în urma unui infarct

Pete Shelley, solistul trupei Buzzcocks

Pete Shelley, solistul trupei punk Buzzcocks, a murit în urma unui infarct la vârsta de 63 de ani, informează The Guardian.

"Cu mare tristețe, confirmăm decesul lui Pete Shelley, unul dintre cei mai influenți compozitori din Marea Britanie și co-fondator al trupei Buzzcocks", a anunțat joi seara trupa britanică.

Trupa Buzzcocks a avut un succes enorm în muzica britanică în anii 70 și 80, cu mai multe piese care au intrat în topurile europene de gen - "Ever Fallen in Love", "Orgasm Addict" și "What Do I Get?"

„Muzica lui Pete a insiprat generaţii de muzicieni, de-a lungul unei cariere care s-a întins pe cinci decenii şi atât împreună cu formaţia sa, cât şi ca artist solo a fost apreciat de către industria muzicală şi fanii săi din toată lumea", spune comunicatul trupei.

Buzzcocks a fost înființată în Manchester în 1975 și a fost condusă în cea mai mare parte a timpului de vocalistul și chitaristul Pete Shelley (pe numele său adevărat Peter McNeish).

Shelley a scris cea mai faimoasă melodie a trupei Ever Fallen in Love, lansată în 1978 - aproximativ doi ani după formarea trupei Buzzcocks.