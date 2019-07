Alertă în Maramureș: pești Piranha, găsiți în apele barajului Firiza, din Baia Mare

Pești piranha, prinși de pescarii băimăreni! De această surpriză au avut parte cei care au fost la pescuit, zilele trecute, în zona barajului Firiza, din Baia Mare, potrivit jurnaluluidemaramureș.ro.

Pescarii spun că nu este vorba doar de câțiva pești de acest fel, ci de o întreagă captură.

În același timp, specialiștii au avertizat asupra pericolului la care se expun turiștii care fac baie în apele barajului. Nu se știe, până în acest moment, de ce și cum au ajuns acești pești într-un lac din Maramureș.

"Aseară, cand am fost la pescuit, am avut ocazia să prind si eu un Piranha la barajul Firiza. Am auzit că au fost prinși mai mulți pești, e o surpriză pentru mine, dar mă gândesc la consecințe deoarece sunt turiști care fac baie, iar acest pește este recunoscut pentru ferocitatea și dinții săi foarte ascuțiți", a declarat un pescar pentru jurnalmm.ro.

Originari din America de Sud, peștii piranha sunt carnivori de apă dulce, sunt foarte periculoși și atacă inclusiv oamenii.