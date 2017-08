Peşte cu viermi la o autoservire din Mamaia. Imaginile care te vor dezgusta

Un turist din Mamaia a avut un şoc când s-a uitat în farfurie. În peştele pane colcăiau viermii.

Proprietarul autoservirii din staţiunea Mamaia unde un turist a fost servit cu un peşte cu viermi a primit o amendă de 5000 de lei. Amenda de a fost aplicată doar pentru că reclamantul a avut bonul fiscal cu care a putut dovedi că a plătit dezastrul din farfurie, scrie reporterntv.ro.

"Am constatat și în urma discuției cu agentul comercial, viermii nu erau paraziți sârmă care se găsesc în pește din mâl, erau de la muște și am presupus că aceștia pot fi de la reaua depozitare a materialului cu care se face paneu, nu am găsit niciunul din aceste lucruri dar am sancționat comerciantul pentru inadvertențe", a declarat Horia Constantinescu, directorul OPC Constanța

Proprietarul autoservirii nu își explică nici el cum au ajuns larvele în mâncare.

