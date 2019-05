Peste 400 de rachete, lansate între Israel și Gaza, într-o singură zi / Foto: Arhivă

Peste 400 de rachete au fost lansate, incepand de sambata dimineata, din Gaza spre Israel, iar fortele armate israeliene au ripostat. In confruntari au murit un israelian si sapte palestinieni.

Rachetele au ajuns pana in Be'er Sheva, aflat in centrul Israelului. Potrivit unui oficial militar, peste 250 de rachete au fost lansate spre sudul si centrul Israelului, iar zeci dintre ele au fost interceptate. In replica, Israelul a lovit 200 de tinte Hamas din Fasia Gaza.



O sursa apropiata gruparii palestiniene Hamas a declarat, pentru Haaretz, ca organizatia a decis sa faca pasi seriosi impotriva Israelului, din cauza faptului ca guvernul israelian a implementat greu intelegerile la care au ajuns cele doua parti.







Potrivit informatiilor transmise de autoritatile palestiniene, sapte oameni au fost ucisi in Gaza, de sambata, cand a inceput escaladarea conflictului, iar 47 au fost raniti. Intre cei ucisi se numara femei si copii.



Peste noapte au fost lansate dinspre Gaza 180 de rachete, iar Israelul a lovit 60 de tinte din Fasie, potrivit Fortelor de Aparare Israeliene.



Printre tinte se numara zonele din nord de unde Hamas lanseaza rachete, fabricile de armament ale Hamas si un tunel care uneste Israelul de Fasie.