Perseide 2017. Cea mai spectaculoasă ploaie de stele. Cum poți urmări fenomenul?

Perseide 2017. Ca de obicei, în luna august își face apariția curentul de meteori Perseide.

Perseide 2017. Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacantelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.

Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lasată de o particulă sub 1 mm diametru care aprinde aerul când intră în atmosfera Pamantului. Pentru o fracțiune de secunda vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numește meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numește meteorit.

Perseide 2017. Toate aceste particule de praf vin de la cometa Swift-Tuttle, care, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu.

Orice roi de meteori are o anumită perioadă în care este activ și un moment de maxim, în care activitatea meteorilor este cea mai mare.

Perseide 2017. Pentru Perseide perioada de activitate este între 17 iulie și 24 august. În această perioadă se pot observa, pe lângă meteorii ce nu aparțin unui curent (sporadici), și meteori ce par că vin din constelația Perseus.

Maximul curentului va veni cândva în noaptea de 12 spre 13 august, ora României. Este clar că din România nu se vede maximul (fiind zi în intervalul acela). Totuși, vom putea observa panta ascendentă și pe cea descendentă a maximului, în nopțile de 11/12 și 12/13 august, scrie astro-urseanu.ro.

Perseide 2017. Puteți observa perseide și cu o noapte înainte și cu una după maxim, numărul de stele căzătoare vizibile fiind un pic mai mic.

Cea mai buna perioadă de observare este dupa miezul nopții până dimineața. Orice meteor al cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseu) este o „perseidă”.

Perseide 2017. Din păcate Luna va fi la câteva zile după faza de Lună Plină, răsărind la ora 23. Lumina acesteia strica observațiile, însă tot se vor vedea câteva zeci de stele căzătoare pe oră, pe întreg cerul.