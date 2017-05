Perle din Comisia de anchetă. Un parlamentar uimit de existenţa unui tabel Excel, în anul 2009

Audierea fostului sef al campaniei PSD la alegerile prezidentiale din 2009, Viorel Hrebenciuc, din comisia parlamentara de ancheta a provocat o disputa intre Steluta Cataniciu (ALDE) si Cezar Preda (PNL, fost PDL), deputata fiind mirata de tehnica PDL de la acea vreme de a numara in paralel voturile si a le afisa intr-un tabel. Fostul lider al Partidului Democrat i-a explicat ca era vorba de un Excel proiectat pe panou, ironizand-o ca programul parea o "minune" pentru partidele care au pierdut, nu si pentru cei care au castigat, potrivit hotnews.ro

Steluta Cataniciu a facut referire la un celebru clip aparut in presa, filmat in 2009 in sediul PDL, in care Adriean Videanu il anunta telefonic pe Viorel Hrebenciuc ca PSD si Mircea Geoana au pierdut alegerile.

In spatele lui Videanu era proiectat un tabel, in care se centralizau rezultatele venite din teritoriu din procesele verbale, centralizate de reprezentantii partidului din sectiile de votare. Cataniciu a afirmat in cadrul audierii lui Hrebenciuc in Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 ca un astfel de tabel nu era tehnic posibil.

"Cum va explicati dvs. ca la ora la care ati purtat acea discutie cu domnul Videanu in spatele dansului se afla acel tabel? Eu cel putin imi amintesc perfect cum arata tabelul si ne-a lasat tuturor, celor de buna-credinta sau nu neaparat, impresia ca acel tabel provenea din alta parte. Nu avea cum PD la acea ora, nu avea posibilitatea din punct de vedere tehnic, sa realizeze un asemenea tabel (...) Cum va explicati ca s-a putut realiza un astfel de tabel?", a intrebat Cataniciu.